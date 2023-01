Egy huszonöt éves székely játékossal bővül Berettyóújfalu futsalcsapata. A múlthét folyamán érkezett meg a városba Tifán Norbert Tamás, és a center pozíciót tölti majd be az MVFC-nél – írja a klub Facebook-oldalán szerda esti közlésében.

A játékos nagyon fiatal kora óta kergeti a labdát, a nagy pályás labdarúgást viszont 16 évesen befejezte, ugyanis döntésre kényszerült, futsal vagy nagy pálya? Előbbit választotta, és szülővárosában, Székelyudvarhelyen a felnőtt csapattal folytatta. Több csapatnál is játszott Romániában, Csíkszeredán kupát és bajnokságot nyertek, azonban a klub ott feloszlott. Magyarországon is játszott az előző szezon első felében, a Nyírgyulaj játékosa volt, ám innen Dévára igazolt, és idáig ott is játszott. Egyenlőre Tomi félévre szerződött városunkba.

– Múlthét szerdán érkeztem meg a városba, kérdés nélkül igent mondtam az MVFC kérésére, azonban csak télen sikerült ide igazolnom. Eddig szeretem a várost, szeretnék egyénileg és csapatszinten is minél jobb eredményt elérni, hiszen ez a nagyon szerethető csapat megérdemli. Hajrá, MVFC! – mesélte Tamás.

– Üdvözlünk itt Tomi, és sok sikert kívánunk – írta a csapat.