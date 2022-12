Csatlakozott a tavaszi szezonra készülő DVSC-hez Dzsudzsák Balázs, legalábbis erre utal az a poszt, amit Instagramjára tett ki a Debrecen csapatkapitánya. A hétfő délutáni bejegyzésben – melyen a 36 éves játékos DVSC-mezben áll egy saját magát ábrázoló kép előtt – a „back to business” felirat olvasható (nagyjából: vissza a szokásos kerékvágásba), valamint a klub hivatalos oldalát is betagelte.

Forrás: Instagram / Dzsudzsák Balázs

A most visszatérő Dzsudzsák mögött tartalmas hetek állnak: a vébén illusztris társaságban szurkolt, majd külön is összefutott egykori csapattársával, Roberto Carlosszal, és csak úgy záporoztak neki a köszöntések december 23-án, többek között szülővárosában, Nyírlugoson is boldog szülinapot kívántak az ottaniak.

Mint ahogy tették ezt klubtársai, a köszöntésről az alábbi videót közölte hétfő délután a DVSC YouTube-csatornája.