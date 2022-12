A futballvilág legnagyobb sztárjaival szerepel napok óta közös fotókon a közösségi médiában Dzsudzsák Balázs. A felvételek a katari futball-világbajnokság helyszínén készültek, készülnek, többek között Didier Drogba elefántcsontparti, Wesley Sneijder holland, Claude Makélélé francia, Luís Figo portugál, Francesco Totti olasz legendával látható az elmúlt napokban közzétett képeken a néhány hete 109 meccsével válogatottsági rekorderré váló magyar sztár.

A Nemzeti Sportnak sikerült Dohában, a vb helyszínén beszélnie a Loki csapatkapitányával, aki elmondta, hogy a két elődöntőre, a bronzmeccsre és a döntőre érkezett Katarba és Kevin Kurányival „mozog együtt”, a magyar felmenőire is büszke volt német válogatott futballista a Dinamo Moszkvánál volt Dzsudzsák csapattársa, azóta barátok. De nem kellett bemutatkoznia Luís Figónak vagy Wesley Sneijdernek sem, előbbi ellen Phillip Cocu búcsúmeccsén játszott, utóbbi pedig a holland bajnokság ünnepelt sztárjaként is emlékezhet a PSV Eindhoven magyarjára. Dzsudzsákék szerdán Figóval ebédeltek, csütörtökön a brazil Roberto Carlos és a kameruni Samuel Eto'o jelentette az asztaltársaságot.

Bár még aktív játékosként a pályára lépése nem került szóba, de a többiek invitálására a döntő hetének szünnapjain rendezett FIFA Legends' Cup, azaz a meghívott legendák tornájának csütörtöki játéknapján is ott volt, és mint mondta, a hotelben, ahol lakik, szinte minden négyzetméteren világhírű labdarúgóba botlik az ember. Dzsudzsák Balázs egyébként azon túl, hogy mindenki irigyli őt a különleges társaságban megélt programokért és a helyszíni meccsnézésekért, hivatalos meghívásnak is eleget tesz ezekben a napokban: a hátralévő két mérkőzést a Hublot cég páholyából nézi majd meg, mint a svájci óramárka hivatalos magyarországi nagykövete.

– Az ünnepélyes bejelentés is hamarosan megtörténik, de nem titok már, hogy a FIFA egyik főszponzorának lettem a nagykövete, ezért is vagyok most itt – mondta lapunknak a Debreceni VSC csapatkapitánya, aki a közelmúlt egyik igazán ismert magyar játékosa – talán Király Gábor, Dárdai Pál, Szalai Ádám vagy az UEFA-sorsolásokon nemrég többször is szerephez jutó Gera Zoltán tartozik még ebbe a körbe. A svájci luxusóragyártó a FIFA-val való együttműködés keretében ilyenkor mindig piacra dob egy vb-órát, a játékvezetők is ebben vezetik a torna meccseit, illetve a negyedik játékvezető által felmutatott elektronikus cseretábláról lehet még ismerős a márkanév.

Mindazonáltal a futballvilág meghatározó nemzetközi szereplőivel talán a magyar futball és sportdiplomácia szempontjából sem árt jóban lenni, de Dzsudzsáknak szemmel láthatóan nem is esik nehezére a kapcsolatok ápolása, és ennek bizonyára jelét is adja még a világbajnokság hátralévő napjaiban.