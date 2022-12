A nyírlugosiak mellett természetesen voltak még néhányan, akik felköszöntötték Dzsudzsák Balázst a 36. születésnapján, a jókívánságokról a válogatottságtól nemrég búcsúzó futballista Instagramjára tett ki válogatást. Ebbe belerakta korábbi klubja, a PSV üzenetét, és persze a Lokiét is.

A holland klub bejegyzésében Dzsudzsák ottani mérlegét emelte ki: egyszer nyert bajnokságot, egyszer Szuperkupát, és 157 meccsen összesen 55 gólt szerzett.

„Boldog születésnapot kívánunk a ma 36 esztendős csapatkapitányunknak, Dzsudzsák Balázsnak!” – írta a DVSC.

A sokáig FTC-s, most éppen a Sepsiben játszó Varga Roland és a Debrecenben is megfordult Kabát Péter is posztolt egyet Balázs tiszteletére, de ugyanígy tett például a nemrég vele fotózkodó Victoria Lopyreva orosz műsorvezető.