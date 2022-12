A DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatára a Vác ellen aratott hazai győzelme után még várt egy találkozó karácsony előtt. Szilágyi Zoltán és tanítványai, a múlt heti, siófoki meccset követően ismét a magyar tenger partjára utaztak és ezúttal is a délire. A Loki azzal az elhatározással érkezett a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) balatonboglári otthonába, hogy két ponttal távozzon, ha már a Siófok ellen ez nem sikerült.

A válogatott szünet óta lejátszott két meccsen a DVSC egyaránt jól kezdett, magabiztosan kézilabdázott, majd az összegyűjtött tetemes előnyt megmagyarázhatatlan módon leadta. Siófokon ennek vereség lett a vége, a hétvégén a Vác ellen azonban sikerült eggyel nyerni.

Ezúttal viszont nem kezdett annyira meggyőzően a Loki, de ezt el lehetett mondani a NEKA-ról is, hiszen az első négy percben egyáltalán nem esett gól. Aztán Mariana Costa törte meg a csendet vezetést szerezve ezzel a vendégeknek, de nem tudott úgy belendülni a csapat, ahogy a szurkolók várták volna, sőt a 13. percben már hárommal vezetett az akadémiai gárda. Nem sokkal később a hazaiaktól Kellermannak kellett 2 percre leülnie, ezt követően indult meg kicsit a debreceni együttes, és a játékrész hajráját már 10–9-es vezetéssel kezdte meg. A NEKA viszont kihasználta a két perces emberelőnyét, így a szünetre 13–13-as döntetlennél vonultak a felek.

A fordulást követően is hasonló volt a mérkőzés képe, fej-fej mellett haladtak az együttesek, kétgólos előnyt egyik sem tudott kialakítani. A balatoniak több alkalommal is eladták a labdát, vagy szabálytalankodtak támadás közben. Azonban a Loki erősségének tartott gyors indítások nem működtek úgy, ahogy megszokhattuk, így nem sikerült ezekből a szituációkból előnyt kovácsolni. Már a 49. percnél tartott a meccs, amikor pont egy – eddig hiányzó – pillanatok alatt végigvitt támadást követően Füzi-Tóvizi növelte kettőre a debreceni előnyt, ami Petrus révén gyorsan háromra nőtt.

Ekkor egyből időt is kért a Bohus Bea, hogy rendet tegyen a fejekben. Ez valamennyire sikerült is, mert nem tudott a DVSC átrohanni a hazaiakon, de a 2-3 gólos előnyt tartották a Kácsor Grétáék. A hazaiak becsületére legyen mondva, hogy az utolsó percekig harcoltak azért, hogy közelebb jöjjenek a Lokihoz, azonban mindig volt válasza Planéta Szimonettáéknak a hazai találatokra. Végül 27–23-ra nyert a hajdúsági együttes még úgy is, hogy Töpfner időn túli hetesét Németh Kata kivédte.

A DVSC Schaeffler nem könnyen, de ezúttal is hozta kötelezőt és két ponttal jöhet haza karácsonyozni. A két ünnep között pedig nem kisebb ellenfél látogat majd Debrecenbe, mint a Győri ETO. Az a találkozó jövő héten pénteken este 19 órától lesz a Hódosban.

BA