A Görögország elleni felkészülési mérkőzésen búcsúzik a nemzeti csapattól a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs. A Debrecen ikonja Király Gáborral együtt tartja a válogatottsági rekordot, vasárnap azonban egyedüli csúcstartó lesz, Marco Rossi szövetségi kapitány csapatkapitányként küldi pályára a Puskás Arénában.

A 35 éves futballista az elmúlt 13 évben rengeteg felejthetetlen élményt okozott a szurkolóknak, ugyanakkor bőven jutott neki a nehézségekből és a drámai helyzetekből is.

Összeállításában az Origo bemutatja Dzsudzsák legemlékezetesebb pillanatait a magyar válogatottban.

Dzsudzsák Balázs pályafutásában a görög válogatott elleni mérkőzések különleges jelentőséggel bírnak. A Debrecen játékosa éppen Görögország ellen, Kréta szigetén lépett pályára először a nemzeti csapatban, első gólját is a görögöknek lőtte, és a búcsúmeccsét is ellenük játssza vasárnap. A nyírlugosi születésű futballistának 2007-ben Várhidi Péter szavazott először bizalmat a nemzeti csapatban, majd Erwin Koeman kapitánysága idején lett alapember – ekkor már a holland bajnokságban, a PSV Eindhoven együttesében futballozott. Dzsudzsák a 2008 májusában rendezett görögök elleni barátságos meccset már végigjátszotta, és ekkor lőtte élete első válogatottbeli gólját. A fiatal játékos a 46. percben Gera Zoltántól kapott jó passzt, és a 16-os előteréből nagy erővel bombázott a bal alsó sarokba.

A következő másfél évben csak egy mérkőzést hagyott ki Dzsudzsák a válogatottban, de sok kritikát kapott, amiért a nemzeti együttesben nem töltött be olyan vezérszerepet, mint klubjában. Az első igazán emlékezetes és kulcsfontosságú megmozdulása a finnek elleni idegenbeli Eb-selejtezőn jött el. A mérkőzés 1-1-re állt, már csak másodpercek voltak hátra a lefújásig. Elek Ákos indult meg nagy lendülettel a saját térfeléről, Dzsudzsákhoz passzolt, aki átvette a labdát, majd elképesztő erővel zúdította azt a bal alsó sarokba az utolsó pillanatban. Egervári Sándor csapata ugyan nem jutott ki a 2012-es Eb-re – a csoport harmadik helye akkor még nem ért pótselejtezőt – Dzsudzsák azonban egyre fontosabb szerepet játszott és kihagyhatatlan lett a válogatottból. A 2014-es világbajnokság selejtezősorozatában Dzsudzsák csapatkapitányként vezette pályára a magyar válogatottat Bukarestben, ahol a románok könyörtelenül kihasználták a védelmi hibákat és magabiztosan nyertek 3-0-ra. Ezt a vereséget sem volt könnyű feldolgozni, de ami egy hónappal később történt, az mindenkit – szurkolót, játékost, edzőt – egyaránt sokkolt. A világsztárokkal felálló holland válogatott nem kegyelmezett Egervári Sándor csapatának és minden idők legsúlyosabb vereségét mérte a magyar válogatottra Amszterdamban. Arjen Robben és társai azon a vb-selejtezőn 8-1-re kiütötték Dzsudzsákékat, a büntetőből szépítő futballista rettentően elkeseredve, a könnyeivel küzdve nyilatkozott a meccs után.

Most elbújnék legszívesebben és egy jó nagyot sírnék. Talán akkor minden kijönne az emberből. Ez nagyon-nagyon sok volt. Persze szeretjük ezt a játékot, de ilyesmire az ember nincs felkészülve, akkor sem, ha világsztárok ellen játszik

– nyilatkozta csalódottan Dzsudzsák.

A 2016-os Európa-bajnokság selejtezői során a magyar válogatott ismét egy csoportba került Romániával, és egy évvel a háromgólos vereség után megint Bukarestbe látogatott. Pintér Attilának az északírek elleni, első fordulóban elszenvedett vereség után távoznia kellett a kispadról, majd Dárdai Pál lett a kinevezett szövetségi kapitány, aki rövid idő alatt felrázta a csapatot. A bukaresti mérkőzés nem indult jól, a szünet előtt a románok szereztek vezetést és sokáig őrizték előnyüket. A 82. percben aztán elérkezett Dzsudzsák nagy pillanata: az általa kiharcolt szabadrúgást 26 méterről fantasztikusan csavarta a kapu jobb oldalába. A nagyszerű gól történelmi jelentőségű volt, a magyar válogatottal 1981 után először fordult elő, hogy nem kapott ki a román fővárosban. Dzsudzsákot hősként ünnepelték a zseniális találat után, ám ő nem volt teljesen elégedett, mert győzni szeretett volna. „Természetesen nem vagyunk elégedetlenek az eredménnyel, a legnagyobb rivális otthonában nem kell szégyenkeznünk, és remélem, hogy kijavítottuk a tavalyi hibát. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki ezt a túrát megtette, remélem, hogy otthon is büszkék ránk” – mondta a lefújást követően.

Dzsudzsák románoknak lőtt egyenlítő gólja fontos szerepet játszott abban, hogy a magyar válogatott Dárdai, majd Bernd Storck irányításával kiharcolta a pótselejtezőt érő harmadik helyet, végül a norvégok elleni felejthetetlen meccseken az Eb-részvételt is.

Az 1972-es fellépés után 44 év után jutott ki újra Európa-bajnokságra a magyar csapat, amely a 2016-os tornán még ennél is nagyobb szenzációt okozott, hiszen Izlandot, Portugáliát és Ausztriát megelőzve csoportelsőként jutott be a legjobb 16 közé.

A portugálok ellen játszott utolsó csoportmeccsen élete legemlékezetesebb teljesítményét nyújtotta Dzsudzsák, aki két góllal is sokkolta a későbbi tornagyőztest. A csapatkapitány a 47. és az 55. percben is betalált, második találata után Cristiano Ronaldo egész egyszerűen dührohamot kapott. „Megpattan, gól, gól! Pattanjon meg, ahányszor csak akar. 3-2!” – hangzott Hajdú B. István legendássá vált mondata a második Dzsudzsák-gól után. Ronaldo Dzsudzsákhoz hasonlóan két gólt szerzett a 3-3-as döntetlennel véget érő meccsen, a magyar csapat a Eb legszínvonalasabb, legdrámaibb meccsét játszotta a portugálokkal, óriási csatára kényszerítve világsztárokkal felálló ellenfelét. „Most még biztos nem hiszem el ezt az egészet, hiszen még az is hihetetlen, hogy egyáltalán itt vagyunk. Eufóriában van az ország, eufóriában vagyunk mi, játékosok is. Ezért is adunk ilyen egyszerű interjúkat, mert felfoghatatlan, hogy min megyünk keresztül. Milyen csapatok és játékosok ellen játszunk úgy, ahogy játszunk” – mondta Dzsudzsák, aki igazi vezére volt a válogatottnak a 2016-os franciaországi Eb-n.

A 2016-os Eb-csoda után a válogatott formája visszaesett, több rutinos játékos, Király Gábor, Juhász Roland és Gera Zoltán is elköszönt a nemzeti együttestől. Fontos cél volt, hogy minél több tehetséges fiatal épüljön be, akik a rutinosabb játékosokkal kiegészülve sikeres csapatot alkothatnak a jövőben. Dzsudzsákra a megújuló válogatottban is vezérszerep várt, ám a 2018-as vb-selejtezők idején ő sem tudott csodát tenni. A Feröer-szigetek elleni gól nélküli döntetlen is sokkoló volt, de ami 2017 szeptemberében történt, arra talán senki sem számított. A magyar válogatott Androrrában lépett pályára és hatalmas meglepetésre 1-0-ra kikapott a miniállamtól. A franciaországi Eb után a játékosok még ünnepelt hősök voltak, egy évvel később viszont a dühös és csalódott szurkolók levetették velük a mezt. A mérkőzés után Dzsudzsák őszintén nyilatkozott, majd elöntötték az érzelmek és elsírta magát a kamerák előtt. „Kikaptunk Andorra ellen, felesleges bármit mondanom, levetették velünk a mezt. Egy éve ilyenkor a csúcson voltunk, most meg a pokolban vagyunk. Ez mindennek az alja. Elnézést kérek mind a szurkolóktól, akik kijöttek, mind a tv-nézőktől. Vállalom a felelősséget én is, nem kell itt sajnálkozni, ezt teljes szívemből érzem” – mondta a Dzsudzsák, aki nem tudta visszatartani a könnyeit.

Egy picit egyedül is vagyok. Nincs egy olyan, aki átérzi, mit jelent a válogatott és megfelelni a szurkolóknak.

„Ez engem érdekel. Most is csak azt hallom, hogy Dzsudzsák az arab, Dzsudzsák a pénzéhes. Nem hiszem, hogy nem mentem ezen a meccsen és ne próbálkoztam volna, hogy legalább ne kapjunk ki. Itt most valami nagyon nincs rendjén” – fakadt ki Dzsudzsák, utalva arra is, hogy rengetegszer bírálták klubváltásai miatt.

Dzsudzsák 100. válogatott mérkőzése emlékezetesre sikeredett, a magyar válogatott 2-1-re győzött a világsztárokkal felálló, vb-ezüstérmes horvátok ellen Budapesten. A Groupama Arénában lejátszott Eb-selejtezőn a csapatkapitány nagyszerűen futballozott, gólpasszal járult hozzá Luka Modric-ék legyőzéséhez, Marco Rossi kapitánysága idején ekkor játszott a legjobban. „Nem érdekelt minket, hogy a vb-ezüstérmes az ellenfél, és ezt most nem azért mondom, mert nyertünk. Minden tiszteletem az ellenfélé, de nekik is két lábuk van, nem fogok hanyatt esni tőlük, csak azért, mert a világ legjobb csapataiban játszanak. Megmutattuk, hogy szívvel-lélekkel, akarattal mindent el lehet érni” – mondta a fantasztikus siker után Dzsudzsák, aki ezt követően még nyolc alkalommal játszott a válogatottban, és utolérte a szintén 108 fellépéssel rendelkező Király Gábort.

Legutóbb három évvel ezelőtt, a Wales ellen idegenben 2-0-ra elveszített Eb-selejtezőn játszott a válogatottban a DVSC középpályása, azóta Marco Rossi nem hívta meg.

Sokáig bizonytalan volt, látjuk-e még Dzsudzsákot magyar válogatott mezben pályára lépni, ám Rossi úgy döntött, a görögök elleni barátságos meccsre a keretbe hívja, sőt, a csapatkapitányi karszalagot is neki adja.

„Balázs egy olyan játékos, aki sokat tett a válogatottért, 108 mérkőzésen játszott, ennek pedig megvan az oka, a labdarúgásban semmit nem adnak ajándékba. Nagyon sokat tett a magyar válogatott sikerei érdekében, sokszor rajta múlt az eredmény és a Debrecenért ugyanezt teszi napjainkban. Úgy hiszem, megérdemel egy búcsúmérkőzést a szövetségtől és a szurkolóktól is, ezért mondtam már korábban is, szeretném még egyszer meghívni.

Senkinek nem teszek szívességet, egy olyan srác előtt tisztelgek, aki nagyon nagy munkát tett le a saját pályafutása és a magyar válogatott érdekében is

– méltatta Dzsudzsákot a válogatott szövetségi kapitánya.

Dzsudzsák korábban többször is kihangsúlyozta, számára a magyar válogatott a legfontosabb, és nagyon várta, hogy újra magára húzhassa a címeres mezt. Ez a pillanat most eljött, vasárnap a görögök ellen csúcstartó lesz. Hosszú ideje vártam erre, talán az eddigi 108 meccsért nem szenvedtem meg ennyire, mint az utolsó búcsúmérkőzésért. Hálás vagyok, amiért ez összejöhet. Jobban ver a szívem, mint szokott, jobban izgulok a meccshez közeledve, mint egy megszokott mérkőzésnél. Komoly tizenhárom év van a hátam mögött. Nagyon jó érzés, hogy újra a csapattal vagyok. A keret ugyan változott, de hangulat a régi, úgyhogy szeretném kiélvezni, hogy itt vagyok„ – nyilatkozta a búcsúmérkőzés előtt.

Dzsudzsák Balázsnak tehát vasárnap este a Puskás Arénában egyedülálló élményben lesz része, a kiváló labdarúgó utoljára lép pályára a válogatottban és 109. fellépésével egyedüli csúcstartóvá válik.

HBN