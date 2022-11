Keretet hirdetett kedden a Luxemburg elleni november 17-i, illetve a Görögország elleni november 20-i felkészülési mérkőzésekre Marco Rossi, a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya - írja a dvsc.hu. A nemzeti csapatba a november 20-i meccsre ismét meghívót kapott a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, aki jövő hét vasárnap a görögök ellen egyedüli válogatottsági csúcstartója lehet a magyar labdarúgás történetének a Puskás Arénában.

Az A válogatott keretébe ezúttal is meginvitálták Baráth Pétert, a DVSC saját nevelésű játékosa akár be is mutatkozhat a felnőtt nemzeti csapatban.

Ismét meghívó érkezett hazája válogatottjától Saná Gomesnek. A csapat Bissau-guineai labdarúgója Törökországban Haiti (november 16.), illetve Kongó (november 20.) ellen léphet pályára.