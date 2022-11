A kerethirdetésen Marco Rossi szövetségi kapitány bírálóinak is üzent. – Balázs olyan játékos, aki nagyon sokat letett a magyar válogatottért az asztalra, 108 mérkőzésen játszott. Mindig is azt kértem, hogy mindenki tisztelje, és én is nagyon tisztelem a pályafutását – hangsúlyozta Rossi, hozzátéve, nagyon sokszor múlt Dzsudzsákon a válogatott eredménye.

– Többször is mondtam, hogy megérdemel egy búcsúmérkőzést a szövetségtől és a szurkolóktól is. Mindig is mondtam, hogy szeretném még meghívni, és most adottak a lehetőségek, hogy ezt megtegyem.

Tehát senkinek sem teszek szívességet. Egy olyan srác előtt tisztelgek, nagyon nagy munkát tett le a saját pályafutása és a magyar válogatott érdekében

– zárta szavait a szövetségi kapitány.