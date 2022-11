Sárréti DSK – Püspökladány LE 1–1 (0–0)

150 néző. Vezette: Forgács K. (Csiszár K., Árva A.)

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T. (Rostás D.), Kiss Cs., Balás V., Vass Á., Alimán A. (Jenei B.), István B., Nagy L., Burkus D. (Mezei Gy.), Kiss D., Nagy M. (Kiss N.) Edző: Kiss Csaba

Püspökladány LE: Nagy J., Németh M., Simon N., Jámbor M.(Veres S.), Nagy B., Danka L., Dajka L.(Tőke T.), Fegyverneki Zs., Nagy V.(Szabó B.), Pap L., Makula L. Edző: Szabó Máté

Gól: Balás V., illetve Simon N. Jók: mindenki, illetve Makula L., Danka L., Nagy B. Ifi: 1–2

Kiss Csaba: Úgy gondolom, hogy az első félidő utolsó 10 percét leszámítva végig uraltuk a mérkőzést, és jobban akartuk a győzelmet, mint az ellenfél. Rászolgáltunk volna a három pontra. Megszereztük a vezetést egy szép támadást követően, és utána érkezett a szokásos „élete gólját megrúgó” játékos, így visszajött a Ladány a meccsbe. Ezt követően is sikerült újra megszerezni a vezetést, de a játék vezetői hármas újra úgy érezte, hogy valamit kompenzálni kell ebben a mérkőzésben is. Emiatt érvénytelenítették ezt a találatot. Így a Püspökladány elvitte azt az egy pontot, amiért érkeztek, mi pedig újra elvesztettünk kettőt. Úgy érzem, hogy hiába küzdünk foggal-körömmel minden egyes pontért, a jelen helyzetünkben sajnos ez is kevés. Sok sikert kívánunk a Püspökladány csapatának! Gyógyulj meg, Ricsi! Hajrá, Udvari!

Szabó Máté: Több hiányzóval érkeztünk a szomszédvári rangadóra, de így is győzelmi szándékkal. Harcos, kemény mérkőzésen az első félidőben inkább mi, a másodikban inkább az ellenfelünk dominált, így kisebb szerencsével, de összességében teljesen megérdemelten szereztünk egy pontot. Sajnos több kulcsjátékosomat is elveszítettem az elmúlt két hétben többféle okból, jobbulást, illetve sok sikert kívánok nekik! Köszönjük a vendéglátást a Sárrétudvari csapatának!

DEAC Futball Nonprofit Kft. – Nyíradony VVTK 1–0 (0–0)

Vezette: Bendik T. (Sovány L., Molnár L.)

DEAC Futball Nonprofit Kft.: Urbán G., Varga B., Fodor T., Kemecsei Cs., Orbán A. (Kertész K.), Horváth T.(Ibrahim K.), Virág G. (Béke T.), Dari B., Víg Zs., Balogh Á., Almási Z. Edző: Katona László

Nyíradony VVTK: Rácz T., Bogár M., Gyurina J., Perényi R., Nagy K. (Komlósi P.), Kántor T., Gáll F. (Kerecsen Gy.), Vass G.(Kónya M.), Bara M., Bányász A. (Kiss G.), Daru I. Edző: Dán Ferenc

Gól: Daru I. Ifi: 4–1

Katona László: Eddig nem nyilatkozott.

Dán Ferenc: A mai meccsen nem érdemeltünk győzelmet. Sajnos fáradtak és enerváltak voltunk, de ezek is mi vagyunk! Célunk hogy a következő meccset megnyerjük!

Hajdúnánás FK – Berettyóújfalui SE 2–1 (2–1)

Vezette: Kovács Á. (Juhász D., Kozma M.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Bencze D., Bohács B., Kiss L. (Uri M.), Linzenbold Zs., Újvári Zs., Fodor J. (Csatári D.), Tóth B., Papp L., Vadász L., Lovas M. Edző: Daróczi Péter

Berettyóújfalui SE: Virány G., Kardos I., Szabó G. (Erdei Sz.), Békési D. (Ékes G.), Csordás J., Duró D. (Erdei K.), Trippon P., Nagy K., Trencsényi J., Ertsey Zs., Nagy R. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Fodor J., Újvári Zs., illetve Ertsey Zs. Ifi: 2–7

Daróczi Péter: Eddig nem nyilatkozott.

Szitkó Róbert: Az első tizenöt percben két nagy hibát vétettünk, és ezt az ellenfél kihasználta. A mérkőzés további részéhez csak gratulálni tudok a fiúknak! Így, tartalékosan is sok helyzetet alakítottunk ki, és mondhatom azt, hogy a második félidőben szinte egy kapura folyt a játék. Sajnos ma még a büntetőt sem tudtuk gólra váltani, és több meccsen is megérdemelt pontokat veszítettünk el, ez hiányozni fog a végelszámolásnál.

Bestrong SC – Monostorpályi SE 3–4 (3–1)

150 néző. Vezette: Vadon T. (Kövér T., László J.)

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Hermann D., Tisza T., Kasza Á. (Varga V.), Kuszkó D. (Barabás Z.), Katona Z., Papp K., Bartók P., Kincses D. Edző: Köstner Tamás

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Erdős B., Bojti Á., Ménes M., Rostás G., Sándor B., Kolompár K. (Varga B.), Illés D.(Sólyom M.), Bacsó A., Szilágyi A. (Nemes E.). Edző: Bereczky Bence

Gól: Papp K., Tisza T. (2), illetve Illés D., Sós D., Ménes M., Rostás G. Jók: Tisza T., Papp K. Kiállítva: Sándor B. Ifi: 4–5

Köstner Tamás: Egy szinte tökéletes első félidő után egy hibákkal tarkított második játékrészt produkáltunk, ami nem fér bele egy ilyen erős csapat ellen. Ismét rögzített szituációk után kaptunk elkerülhető gólokat, amik anullálták a megszerzett előnyünket, majd pedig egy jól eltalált lövést követően a három pontot is elvitte tőlünk a Monostor. Az ellenfelek mindig könyörtelenül büntetik a pillanatnyi megingásainkat, ezzel szemben bennünk nincs meg a „gyilkos” ösztön.

Bereczky Bence: Ez a szív diadala volt! Nem szeretném elemezni a mérkőzést, úgy gondolom, hogy amelyik csapat képes kétgólos hátrányból, idegenben fordítani egy jó ellenfél ellen, az csak kalapemelést érdemel. A várható élettartamom ma biztosan csökkent, hiszen ifistáim is „altattak”, ők is két gólt dolgoztak le a második félidőben és továbbra is veretlenek! Büszke vagyok, hogy olyan játékosaim vannak, akik az utolsó pillanatig küzdenek. Köszönjük a hazaiaknak, különösen Katona Zoltán elnök úrnak a vendéglátást, a szurkolóinknak pedig a támogatást: nem sok csapatot kísérnek el ennyien idegenbe! Hajrá Monostor!

Józsa SE – Létavértes SC ’97 0–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Gulyás S. (Orosz J., Farkas B.)

Józsa SE: Gordon B., Berényi O., Balogh T., Bacskai L. (Szabó M.), Iványi D., Nagy J., Csizmadia Cs. (Fekete L.), Serpa L., Iványi Á., Tóth V. (Molnár S.), Gubacsi-Wéber Á. Edző: Szabó László

Létavértes SC ’97: Fekete S., Pető Z., Szabó Zs. (Papp S.), Kolompár J., Vónya P. (Vida F.), Papp Z., Kontor B., Újvárosi M., Szabó V. (Czibere B.), Mázló D., Bora Z. Edző: Posta Sándor

Gól: Bora Z. Ifi: 6–2.

Szabó László: Eddig nem nyilatkozott.

Posta Sándor: A mérkőzés egészében sikerült érvényesíteni az akaratunkat. Közepes iramú mérkőzésen a második félidpben sikerült egy gólt szereznünk. A mai nap a csapatjátékunk volt kiemelkedő, nem az egyéni teljesítmények, és ez hozta meg a várt eredményt.

Balmazújvárosi FC – Kabai Meteorit SE 5–1 (3–1)

100 néző. Vezette: Varga Gy. (Pósa Zs., Gyarmati I.)

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J. (Árva L.), Fehér Z. (Kun M.), Nagy L. (Szabó N.), Szabó B., Silling M., Benke N., Galla P., Kerekes B. (Gém B.), Csige Zs., Harangi N. (Bodnár M.), Kovács M. Edző: Pintér István

Kabai Meteorit SE: Molnár T., Pallagi J. (Tóth Z.), Szabó P., Molnár Cs., Mester M., Kovács M., Bajnók I., Domokos Sz., Somogyi I. (Spitzmüller L.), Bácsi Á., Tóth I. Edző: Tóth Péter

Gól: Silling M., Harangi N. (3), Szabó N., illetve Kovács M. Jók: Szabó B., Kovács M., Kerekes B., Harangi N.

Pintér István: Ezerarcú csapat vagyunk most a 882.-et mutattuk.

Tóth Péter: Eddig nem nyilatkozott.

Hajdúsámsoni TTISZE – DASE 0–2 (0–0)

120 néző. Vezette: Muszka Z. (Czigere T., Tőkés R.)

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Kiss R., Balla B., Nagy I. (Szfára F.), Halász Z., Tövisháti M. (Tóth G.), Bartha Z., Mertin L., Bordás Á. (Tóth B.), Szabó B. (Papp Á.), Molnár Á. (Rácz N.). Edző: Halász Zoltán

DASE: Polyák F., Kiss L. (Nagy B.), Ibrahim K., Nagy L. (Fényi B.), Odunuga I., Éder G., Bucz B. (Kang J.), Éder B. (Molnár B.), Ramakhutla S., Deák Z. (Hegedűs Gy.), Éles M. (Molnár M.) Edző: Kovács Miklós

Gól: Ramakhutla S., Bucz B. Jók: Mertin L., Kiss R. Ifi: 4–1.

Halász Zoltán: A kiegyenlített, feszült mérkőzésen nagyrészt mezőnyjáték folyt. Ellenfelünk „talált” egy gólt. Belőlünk sajnos ismét hiányzott támadásban az átütőerő, így fontos találkozót vesztettünk.

Kovács Miklós: Eddig nem nyilatkozott.

Debreceni Sportcentrum-SI – Hajdúböszörményi TE 0–16 (0–8)

50 néző. Vezette: Nagy L. (Szilágyi Z., Vilmányi S.)

DSC-SI: Balogh R.–Tóth Cs., Lukács Á., Gajdos A., Balogh K. (Kalmár M.), Havasi F., Brázda B. (Szabó Á.), Kropok D. (Győri J.), Szikszai A. (Czakó Á.), Botos B., Reszegi M. Edző: Selyem Nándor

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G. (Kocsis Z.), Rákos B. (Fülöp G.), Bun R., Nagy Z. (Gyarmati Á.), Forgó P., Borbíró D. (Szabó T.), Gyarmati Z., Kocsis L. (Benke Sz.), Patócs R. (Varga D.), Pelles D., Komjáti D. (Ramos C.) Edző: Gyarmati Zoltán

Gól: Bun R., Nagy Z. (3), Gyarmati Z. (2), Patócs R. (2), Pelles D. (3), Komjáti D. (2), Gyarmati Á. (2), Fülöp G. Jók: mindenki

Selyem Nándor: Eddig nem nyilatkozott.

Gyarmati Zoltán: Köszönet a saját csapatomnak, illetve az ellenfél csapatának is, hogy a tabellán elfoglalt helyezés ellenére komolyan vették a mérkőzést! Hoztuk a kötelezőt. Mi már a két utolsó fordulóra készülünk. További sok sikert mindkét csapatnak!