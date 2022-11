Az elmúlt napokban rengeteget foglalkozott a sajtó a DVSC csapatkapitányával, de a kezdetekről talán kevesebb szó esett. A Haonnál arra voltunk kíváncsiak, hogy a pályafutása legelején milyen lehetett Balázs, ezért három olyan szakembert kerestünk meg, akik ott voltak a kezdeti lépésekkor. Katona Zoltán neve biztosan ismerősen cseng a debreceni futballszeretők körében, hiszen a DVSC-hez és a DEAC-hoz is ezer szállal kötődik a most sportszergyártó céget vezető szakember. Annak idején az Olasz Focisuliban és a Loki utánpótlásában is volt a fiatal Balázs edzője.

Nem kellett hozzá nagy szakértelem, hogy kiszúrjuk, hogy mennyire tehetséges játékos volt. Már akkor is imádta a focit, emlékszem a „kis szőke fejére”, hogy állandóan mosolygott.

Rendkívül elhivatott volt, és mindent alárendelt a sportnak, az edzések végeztével sem tette le a labdát, ez volt az élete – emlékezett vissza.

Katona Zoltán

Forrás: Napló-archív

A tréner elárulta, hogy élmény volt Dzsudzsák Balázzsal együtt dolgozni. Minden mozdulatán látszott, hogy erre született: intelligens volt a pályán, jól reagált a helyzetekre és mindig győzni akart. – Amikor gyerektornákon játszottunk, már akkor is mondtam, hogy őt érdemes figyelni. Voltak olyan tehetséges fiatalok, akikről azt hittük, hogy első osztályú futballisták lesznek, de nem lettek. Akadt, akiről nem gondoltuk volna, de mégis eljutottak az NB I.-ig. Balázs esetében biztosak voltunk benne, ha semmi nem jön közbe, akkor ő profi futballista lesz – mondta.

Katona Zoltán úgy véli, a Loki csapatkapitányának ott kellett volna lennie a tavalyi Eb-n a magyar válogatottban.

Természetesen nem vagyok Marco Rossi helyében, és nem is tisztem megítélni az ő döntéseit, de annak a játékosnak, aki ennyit tett a nemzeti csapatért, ott lett volna a helye a keretben.

Ezek után számomra nem is kérdés, hogy megérdemelte a görögök elleni szép búcsút – jelentette ki.