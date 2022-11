Különleges összecsapás előtt áll Magyarország, hiszen ahogy lapunk is többször foglalkozott vele, vasárnap Dzsudzsák Balázs utolsó fellépése következik meggypiros szerelésben. A Dzsudzsi becenévre hallgató szélső a tervek szerint csapatkapitányként fogja a pályára vezetni – ahogy anno öltözői beszédeiben nevezte – a „Sasokat”.

A Loki csapatkapitánya ezzel válogatott csúcstartóvá válhat, hiszen egyedüliként 109 alkalommal húzhatja fel a világ legszebb színeiben pompázó dresszt. Az összecsapásra eddig mintegy 50 ezer belépőjegy talált gazdára, így vélhetően érzelmes pillanatok elébe néz a gárda, ennek következtében valószínűsíthetően remek hangulatban zajlik majd a játék.

Ezen az estén szerepet kaphat Baráth Péter, a Loki fiatal labdarúgója, aki túl van a tűzkeresztségen, hiszen csütörtökön Luxemburg ellen debütált Marco Rossi válogatottjában. A cívisvárosi futballista a 78. percben lépett pályára, és szűk negyed óra alatt is igyekezett harcos játékstílusát megmutatni az olasz mesternek. A barátságos mérkőzés 2–2-es eredményt hozott, ám vasárnap hazai környezetben lehetősége adódik a nemzeti tizenegynek, hogy a sikerekben gazdag 2022-es esztendőt győzelemmel zárja. Ahogy fentebb említettük, az a régóta várt pillanat is elkövetkezhet, miszerint egyszerre két DVSC játékos is pályán lehet a Puskás Aréna gyepszőnyegén. Baráth Péter a Haonnak elmondta, szeretnék jó szájízzel lezárni az évet, és kiszolgálni a kilátogató fanatikusokat.

– Hazai közönség előtt nem is lehet más célunk, mint a győzelem. Fantasztikus évet tudhatunk magunk mögött, ennek méltó lezárása egy újabb siker lehet.

Motiváltak vagyunk, és ezzel szeretnénk megköszönni az egész éves szurkolást és támogatást a szurkolóinknak. Mindig motiváltan lépünk pályára, és szeretnénk örömet okozni a fanatikusoknak, akik egészen egyedülállóan buzdítanak minket bárhol is játszunk – mondta a labdarúgó.

Egy görögök elleni meccs mindig izgalmas lehet, de a vasárnapi mérkőzésnek külön apropója is van: Dzsudzsák Balázs ellenük zárhatja le csodálatos válogatott pályafutását. Külön érdekesség, hogy a nyírlugosi támadó anno pont a hellének ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban. Baráth Péter úgy véli, megérdemli a szép búcsút a DVSC-ikon és örül, hogy ezeket a pillanatokat a saját bőrén tapasztalhatja meg. – Abban a helyzetben vagyok, hogy elmondhatom magamról, a klubomban és a válogatottban is csapattársnak nevezhetek egy ilyen vezért, mint Balázs. Meghatározó alakja a magyar labdarúgásnak, megtiszteltetés vele együtt futballozni.

Ha valaki 108 alkalommal játszott a nemzeti csapatban, ezen alkalmak nagy részében ráadásul csapatkapitányként, akkor nem is lehet kérdés, hogy megérdemli a méltó búcsút, és ezt a meccset.

Nagyszerű érzés lesz, és rendkívül megtisztelő, hogy testközelből élhetem majd át egy olyan játékos búcsúját, akit gyermekként még én is a televízióból néztem – hangsúlyozta Baráth Péter.

A Magyarország-Görögország mérkőzés vasárnap 20 óra 15 perckor kezdődik a Puskás Arénában. Azok, akik nem lesznek jelen a helyszínen, az M4 Sporton élőben követhetik a mérkőzést.

Orosz Krisztofer