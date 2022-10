A cirmosok mellett a sporté volt a főszerep a cívisváros egyetlen cicakávézójában péntek este. A Traccsparti a Macskávézóban című beszélgetés vendége ezúttal Kovácsné Fábián Mária és Köstner Vilmos voltak.

Előbb a DVSC történetének legeredményesebb trénere ült be a vendégszékbe egy órára, amelyben felelevenítette, miként is kezdődött a játékos-, majd edzői pályafutása.

Forrás: Kiss Annamarie

Kiderült, focival kezdte, és a középiskolában vette kezébe a labdát – méghozzá Ökrös István, a legendás Debreceni Dózsa bajnokcsapatának edzője hatására.

– Akkoriban teljesen más volt a kézilabda: én még szabadtéren, salakon és bitumenen játszottam, és a labda sem volt ennyire vakszos, mint most. Abban az időben a 20 dobott gól nagyon jónak számított – elevenítette fel a 2019-ben mesteredzői címet is elnyert szakember, aki 24 évesen kezdett el edzősködni az Ózdi Kohásznál. – Több férfi és női együttessel is dolgoztam, de utóbbiakkal voltam egyértelműen sikeresebb.

A hölgyekkel teljesen más dolgozni, jobban állnak munkához, a munkamoráljuk, fájdalomtűrő képességük sokkal nagyobb.

Versenyezni viszont nehezebb velük, mert ha valaki pánikba esik, az a többiekre is kihat. Egy csapat edzése kicsit megfiatalítja az embert, de idősebben talán még jobban akar elvégezni egy feladatot, épp azért sokkal több energiába is kerül már – hangsúlyozta.

Köstner Vilmos négyszer is leült a Loki kispadjára, a legsikeresebb etapja az első volt. Miután 1994-ben Komáromi Ákostól átvette a piros-fehéreket, 1995-ben és 1996-ban is EHF-kupát nyert a csapattal. – Korábban két finálét is idegenbeli gólokkal buktunk el, utána viszont mindkettőt úgy nyertük meg.

A Bakkelagets Oslo elleni sikert követően óriási ünneplés kezdődött már a visszatéréskor a repülőtéren, ahonnan elvittek minket a Tóthfalusi (mai Dósa nádor) térre, majd a Hódosban fejeződött be a fieszta.

Egy évvel később, a Larvik ellen már nem volt akkora eufória, pedig az én szememben az értékesebb siker volt, hiszen valamit megvédeni nehezebb, mint megszerezni – hívta fel a figyelmet.

Természetesen a beszélgetés alatt alaposan kivesézték a 275 mérkőzést felölelő négy szakaszt, de szóba kerültek a mesteredző további csapatai is. Mint Köstner Vilmos elmondta, mindegyikre szívesen emlékszik vissza, mindenhol tanult valamit, amit be tudott építeni az edzői ars poeticájába.

Edzőnek valahol születni kell, sok mindent meg lehet tanulni, de a karizma, a karakter a génekben rejtezik, vagy megvan, vagy nincs.

Ha nincs meg a vezetői képesség, akkor nem lesz sikeres a tréner. De még magában az sem biztos, hogy elég, mert a legfontosabb a háttér. A sikeres munkához, kell egy olyan társ, aki ezt az életet megérti, elviseli – nyomatékosította a DVSC tiszteletbeli elnöke, aki máig minden nap bemegy legalább egy órára a Hódosba.

A nap második vendége Kovácsné Fábián Mária, Debrecen első női sülyemelő bajnoka, egyben masters Európa-bajnoki ezüstérmes volt.

Forrás: Kiss Annamarie

Marcsi, ahogy szinte mindenki szólítja, eleinte erőemelő és fitneszversenyző volt, és azokban is komoly sikereket ért el. Ám egy idő után elkezdett érdeklődni a súlyemelés iránt, így 2018-ban Kecskés Zoltán irányítása mellett elkezdte az edzéseket. Azóta már Pátrovics Géza, a kazincbarcikaiak edzője felel a felkészítésért. Gyorsan jöttek az eredménynek, amelyet a bajnoki cím, és az Európa-bajnoki ezüst is fémjelez.

– Az idei lengyelországi masters Eb volt az eddig legnagyobb élményem. Eleinte arra kellett leginkább koncentrálnom, hogy el ne vigyen a verseny hangulata, annyira csodás volt minden.

Az 59 kilós súlycsoportban indultam, de annyira izgultam, hogy 55.5 kg-mal mérlegeltem be.

Utólag már tudok mosolyogni rajta, de akkor nagyon fájt, hogy az 59-esek közötti eredményem 55-ben aranyat ért volna… – mondta el a civilben az egyik debreceni drogériában napi 11 órában dolgozó sportoló, aki ennek ellenére az elmúlt négy esztendőben összesen egy edzést hagyott ki. Nem titkolta, ha előre tudja, hogy 55.5-el mérlegel be végül, akkor már eleve 55-be nevezik, de ebből is tanult, és reméli, a következő kontinensviadalon már neki is szól majd a Himnusz.

Forrás: Kiss Annamarie

A beszélgetés végén a kiváló sportoló a Haon kérdésére elmondta, otthon van egy macskája, az 1 éves Elza az egész család kedvence. – Ha elmegyünk otthonról, az egész család a cicáért aggódik, hogy vajon mi lehet vele otthon egyedül.

Amíg kicsik voltak a gyerekek, addig csak aranyhörcsög lehetett a házban, de most, hogy felnőttek, már jöhetett a macsek.

Nagyon örültem a pénteki meghívásnak, megtisztelő volt. Nem tagadom, meglepődtem, mert Köstner Vilmoshoz képest én azért pici vagyok – nyilatkozta Kovácsné Fábián Mária, aki már az október 29-i Szabó Ferenc-emlékversenyre készül, ahol már 55 kg-ban szeretne indulni.

MSZ