Immár 50. alkalommal rendezik meg jövő héten szombaton a Rajkai-Kerékgyártó Emlékversenyt. A jubileumi viadal kapcsán a szervezők sajtótájékoztatót hívtak össze szerda délelőttre. A rendezvény egyik célja, hogy emléket állítson a debreceni atlétika két kiváló edzőjének, Rajkai Tibornak és tanítványának, Kerékgyártó Lászlónak. A másik pedig, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson közép- és hosszútávfutók részére, illetve népszerűsítse a futást és az egészséges életmódot.

A sajtótájékoztatón elsőként Bénéné Lipcsey Irén az 1973-as első verseny női győztese szólalt meg és elárulta, hogy idén is rajthoz fog állni.

– A könyvelői munka mellett most már csak heti 1-2 edzésre jut időm, de versenyeken is részt szoktam venni, hiszen továbbra is szívem csücske az atlétika – mondta.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármester kiemelte, hogy a Rajkai-Kerékgyártó Emlékverseny a második legnagyobb hagyományokkal rendelkező verseny a városban. – Hálásak vagyunk azoknak az egyesületeknek, akik rendszeresen megszervezik ezt a megmérettetést. A helyszín fantasztikus lesz, én magam is gyakran futok arrafelé.

Azt látom, hogy egyre többen hódolnak ennek a szenvedélynek a városban, ami örömteli.

Ez köszönhető az egyre több egyesületnek, illetve annak is, hogy számos rekortán pályát hozott létre az önkormányzat szerte a településen, ahol biztonságosan lehet futni – jegyezte meg.

Nagy Tibor, a verseny főszervezője elsőként azt hangsúlyozta ki, hogy a viadal lebonyolítása csapatmunka.

– Ez a rendezvény egy a várossal, támogatókkal, egykori tanítványokkal és barátokkal való összefogásnak az eredménye, igazi társadalmi alapon szerveződő verseny

– mondta, majd ejtett néhány szót a történetéről is. – 1973-ban, Rajkai Tibi bácsi halála után Kerékgyártó Laci kezdett el szervezni egy erdei futóversenyt, hogy ezzel is emléket állítson neki. Annak idején ez volt az első olyan megmérettetés, amelyen a teljes magyar élmezőny rendszeresen elindult, az előző 49 alkalom győztesei között igazán nagy nevekkel találkozhatunk – hívta fel a figyelmet. A szakember megemlítette, hogy a rendszerváltást követően tették nyíltabbá a mezőnyt, és nemcsak profik, hanem az utánpótlás számára is lehetővé tették a nevezést. A viadal kapcsán kiemelte, hogy rendszeresen halottak napja környékén tartják, így ilyenkor emlékeznek azon atléta barátaikra, akik már sajnos nem lehetnek közöttük.

Nagy Tibor a verseny jövőjéről is tett említést. – Az igazság az, hogy kezdünk kicsit elfáradni.

Valamilyen formában biztosan működik majd tovább ez a kezdeményezés, de nagy valószínűséggel már nem a mostani szervezői csapattal. Nagy szeretettel átadnánk olyanoknak, akik szívesen vinnék tovább ezt a tradíciót

– fogalmazott.

Pető László a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség főtitkára elmondta, hogy örömmel álltak a rendezvény mellé mint főtámogatók. – Nekünk nemcsak az a célunk, hogy mindig a legmagasabb szintű sportot támogassuk és képviseljük, hanem az ilyen szabadidősport-rendezvényeket is. Ez egy remek alkalom arra, hogy az egészen fiataltól a seniorig minden korosztály megmutassa magát – emelte ki.

A Rajkai-Kerékgyártó Emlékverseny a város lakóinak körében népszerű futóhelyszínen, a Debreceni Köztemető III. kapuja mögötti erdős területen lesz.

Elsőként az U13-as korosztály rajtol 11 órától, az ő futamuknak távja 1500 méter. A hagyományokhoz híven délben lesz a női és férfi felnőtt mezőny – előbbi a Kerékgyártó, utóbbi pedig a Rajkai emlékverseny – startja. Rajtuk kívül leány és fiú ifjúsági, illetve senior női és férfi kategóriában is indulhatnak a résztvevők. Mindegyik táv 5 ezer méteres, egyedül a férfi felnőtt mezőny versenyez majd 10 ezer méteren.

Az összesített pontversenyt azon egyesület nyeri, amelyik a férfi és női kategóriák eredményeit összesítve a legjobb helyen végez.

A kilátogatók találkozhatnak majd a helyszínen az Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó Kozák Lucával, aki a gyermekverseny fővédnökeként lesz jelen. A viadalra profi és amatőr futó is egyaránt jelentkezhet előzetesen a sportstopper.hu oldalon, vagy a helyszínen egy órával a rajt előttig. A nevezés mindkét formája ingyenes, de a szervezők felhívták a figyelmet, hogy adományokat gyűjtenek, amit majd karácsony előtt osztanak szét az arra rászoruló családok között.

Bakos Attila