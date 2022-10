A korai időpont ellenére szinte teljesen megteltek az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok lelátói a címvédő ellen, további jó hír volt a hajdúságiak számára, hogy a legutóbbi fordulót kisebb sérülés miatt kihagyó Mócsán Bálint újra játékra jelentkezett, így teljes kerettel vághattak a találkozónak. David Dedek változtatott kezdőötösén, Tóth Ádám helyett ezúttal Jimmie Taylor állt oda a feldobáshoz – áll a deac.hu beszámolójában..

Az amerikai center kosarával indult az összecsapás, majd Gáspár is betalált közelről, Gumbs távolija után pedig két és fél perc elteltével 7-2-t mutatott az eredményjelző. Keller vezérletével megkezdték a vendégek a felzárkózást, de Scott középtávolijaival tartotta előnyét a DEAC (15-8). A folytatásban is ültek a debreceni dobások, nagyszerűen járt a labda támadásban, Polyák triplája után pedig már nyolc volt közte. A negyed vége a vasiaknak sikerült jobban, de Perlék intenzív hajrája ellenére is tíz perc játék után 26-21 volt a hazaiaknak.

Gumbs és Drenovac kettesével indult a második felvonás, de hiába hívta kétszer is magához övéit a vendégek szakmai stábja, a cívisvárosiak elképesztő ritmusban kosárlabdáztak, és egy 11-0-s futással magabiztos fórra tettek szert (37-21). Nem esett össze a címvédő Cowels vezetésével szempillantás alatt tízre zárkóztak, sőt Tiby távolijával már csak kilenc volt közte (41-32). A nagyszünethez közeledve azonban újra elkapta a fonalat a DEAC, Polyák hárompontosa és Taylor zsákolása után 46-35-el mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulás után érezhetően mindkét csapat igyekezett nagyobb energiát fektetni védekezésébe, rengeteg ziccer és üres dobás maradt ki, így a tíz pont körüli különbség állandósult. A negyed derekán a Falco tudott ritmust váltani, Cowels és Brown hármasa, illetve Perl és Keller duplái után tíz pontjuk maradt megválaszolatlanul, így a feldobás után először volt egyenlő az állás (49-49). Drenovac büntetőit követően Cowels talált be újra távolról, így a találkozó során először átvették a vezetést a sárga-feketék. A debreceniek szerb kiscsatára vette kezébe az irányítást, agilis játékának köszönhetően újra a Debreceni Egyetem volt előnyben, de a záró felvonásra így is nyílt maradt a találkozó (59-56).

Barac ziccere nyitotta az utolsó etapot, melyre Mócsán és Tóth válaszolt öt ponttal. Polyák sportszerűtlen hibája után négy pontot szerzett egy támadásból a Falco, de a hajdúságiak csapatkapitánya rögtön javított egy pontos triplával (67-62). Hatalmas küzdelem folyt a pályán, és indulatoktól sem volt mentes a találkozó, de a DEAC tartani tudta minimális előnyét. Három perccel a vége előtt Tiby hármasával egyre zárkózott a Szombathely, a következő támadásokból azonban egyik fél sem tudott a gyűrűbe találni, így a végjátékba 69-68-al mehettek a felek. Nyolc másodperccel az órán Perl középtávolija kimaradt, de egy játékvezetői videózás után visszakerült a labda a vendégekhez, így egy támadásuk még mindig maradt a győzelem megszerzéséhez.

Az alapvonali bedobást követően Tiby maradt üresen a sarokban, az amerikai erőcsatár pedig hidegvérrel értékesítette a hárompontost. Két másodperce még mindig maradt a hazaiaknak, azonban Drenovac kísérletét szerelték, így nagy csatában a Falco szerezte meg a győzelmet.

A szívszorító vereség után nincs sok ideje bánkódni David Dedek együttesének, hiszen kedden a szintén jó erőkből álló Szolnok otthonába látogatnak majd.