A hajdúszoboszlói sportegyesületek, sportolók sikereiből, eredményeiből nyílt időszakos kiállítás a helyi Kovács Máté Városi Kulturális és Művelődési Központban. A tárlaton a fürdővárosi egyesületek relikviáit csodálhatják meg az érdeklődök, számos kupa, érem, oklevél és különböző, az adott sportághoz tartozó eszköz, ruházat is gazdagítja a bemutatót.

Czeglédi Gyula polgármester nyitotta meg a kiállítást, a fürdőváros első embere köszöntőjében arra hívta el a figyelmet, a sport a kultúra része, még ha egyelőre ne is mindenki gondolja így. – Újszerű és érdekes, hogy egy sportkiállításon vehetünk részt. Amikor megkerestek az ötlettel végigfutott bennem, mi mindent lehet bemutatni egy ilyen rendezvényen.

Belépve a terembe megdöbbentem, hogy mennyi ereklye van kihelyezve a különböző sportágakból, időszakokból.

Remélem, a jövőben a HSE tovább tudja ezt majd bővíteni akár új érmekkel, vagy a magánszemélyeknél lévő ritkaságok megszerzésével. A sport a kultúra szerves része, ezt mindig fontosnak tartom hangsúlyozni, amikor egy sporttal kapcsolatos eseményen vagyunk. Ezt még kevesen gondolják így, ezért arra bíztatok mindenkit, hogy ezt a gondolatiságot terjessze. A sport segít egészségesebb életet élni. A legjobb, ha valaki már fiatalon elkötelezi magát mellette, és rendszeresen űzi, mert mind fizikálisan, mind szellemileg építi a jövő generációját – hangsúlyozta Czeglédi Gyula.

Forrás: Czinege Melinda

A polgármester arra is kitért, hiába a nehéz gazdasági helyzet, a város igyekszik továbbra is teljes mellszélességgel támogatni a sportot. – Mindent megteszünk, hogy a sport tovább éljen, szeretnénk tovább biztosítani a támogatásokat, hogy zavartalanul folytatódjon az utánpótlás-nevelés és a versenysport. Úgy néz ki megkerültethetetlen, hogy egy-egy magas üzemeltetési költségű intézmény működését bizonyos mértékig korlátozzuk – sajnálkozott a polgármester.

A HSE-nek jelenleg 12 szakosztálya van, és 150 gyerek sportol a klubban. Katona Imre, az egyesület elnöke is gratulált a szervezőknek a kiállítás életre hívásához, majd felidézte a klub kezdeti éveit, és a történetének főbb állomásait.

– A HSE a város legrégebbi egyesülete, még az első világháború előtt alakult. Több sporttelepet is megjárt a klub, a jelenlegi helyén 1968 óta működik. Rengeteg elnevezése volt az egyesületnek, végül 2005-től újra felevett a tradicionális nevét, és azóta a HSE színeiben sportolnak a versenyzőink. A sport számunkra nagyon fontos, az idén megalakult új vezetőséggel azt vállaltuk, hogy működtetjük az egyesükletet, ami a jelenlegi gazdasági helyzetbe nehéz, de szerencsére stabilak vagyunk. A Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek múltja, jelene van, és kötelezően jövője is kell, hogy legyen – jelentette ki Katona Imre.

Forrás: Czinege Melinda

Dr. Kovács Gergely az Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület elnöke, a helyi kézilabdacsapat társadalmi elnöke sem tagadta, a tárlatot látva jó érzés töltötte el, hiszen bemutatja, mennyire gazdag a fürdőváros sportmúltja és jelene. – Remélhetőleg majd a jövő is ilyen fényesen fog alakulni. Köszönet a rendezőknek a munkájukért, jó érzés látni asok ismerőst, hogy mennyi ember is viseli szívén a város sportját. Örülök, hogy minden szakosztálynak lehetősége nyílt megmutatni magát. Az itt kiállított trófeák csak egy töredéke a gyűjtemények, de fontos, hogy ezeket is megnézhetik a sportbarátok. A sportegyesületek összefogása korábban is megvolt, több jótékonysági akciót bonyolítottunk le közösen, bízom benne, hogy a jövőben még inkább együtt tudunk majd működni akár a nemes ügyek érdekében is – zárta gondolatait a szakember.

Forrás: Czinege Melinda

A szónoklatok sorában Lukács Krisztián, Hajdúszoboszló Herkules Sportegyesület elnöke következett. A Magyarország legerősebb rendőreként is ismert sportember örömét fejezte ki, hogy aránylag fiatal egyesületként is helyet kaptak a tárlaton. – Erősporttal foglalkozunk, folyamatosan fejlődtünk, népszerűsítettük a sportot. Az erőemelésnek komoly múltja van a városban, de egy időben háttérbe szorult, de szerencsére sikerült újra feltámasztanunk. Az edzőtermünkben más sportok is helyt kaptak, széles a paletta, szívesen látunk mindenkit – invitálta a megjelenteket a Lukács Krisztián.