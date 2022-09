A találkozó előtt megható pillanatoknak lehettünk tanúi, a visszavonuló Berta Ákost búcsúztatta el a klub és a szurkolók. Az egykori csapatkapitány 51-es számú meze kikerült a csarnok falára, illetve Ákos végezte el a találkozó első korongbedobását is.

A Debreceni Jégcsarnok lelátója teljesen megtelt, a cívisvárosi drukkerek már nagyon várták, hogy kedvenc csapatukat újra a jégen láthassák. A találkozót meglehetősen agresszívan kezdte a Fradi, György József tanítványait már egészen magasan, az ő harmadukban letámadták, megnehezítve ezzel a korong előrejuttatását. Talán ennek is volt következménye, hogy a DEAC emberelőnybe került, amit gyorsan ki is használt Rastislav Spirko révén a 12. percben. A vendégek 1-2 lövésén kívül, amiket Hetényi Zoltán magabiztosan hárított, nem jelentettek igazán nagy veszélyt a hazai kapura. Aztán a fővárosi együttes került emberelőnybe, Szoszunov pihent egyet bottal akasztásért. Erősödött a nyomás a DEAC-on, de Hetényi újabb védéseivel állták a sarat a hazaiak, és átvészelték a kiállítást. Az első harmad végeztével 1–0 állt az eredményjelzőn.

A második játékrészt remekül kezdték a hazaiak, a 21. perc végén Oleg Szoszunov indult meg a bal szélen, és a behátráló védők, illetve Arany Gergely kapus lábai között a lövése megtalálta az utat a hálóba. Az FTC hamar szépített, Nilsson lövését még védte Hetényi, de a kipattanót Low Brayden közelről bepasszolta a hazai kapuba. Ezt követően Mazzag kiállításával emberhátrányba került a DEAC, ezt ki is használta a Fradi, Nilsson révén megszerezte második gólját, ezzel kiegyenlítve az állást. Rossz periódusba kerültek György József fiai, hiszen a vendégek meg is fordították a meccset, ismét Low Brayden talált be, a vezetőedző időt is kért rögtön utána. Az eredmény sokáig nem változott, de aztán Jakub Izacky vette a kezébe az irányítást, aki végigszlalomozva a fővárosi védők között védhetetlenül ütötte be a korongot a hálóba, újra egyenlővé téve ezzel a találkozót. Nem sokáig volt egál, megint jött Nilsson, és ő is duplázott, megint vezetett a Ferencváros.

Az utolsó harmad kiegyenlített játékot hozott, alakult ki helyzet mind a két oldalon, de találat nem esett. A debreceni hokisok korongkihozatalaiba olykor becsúszott egy-egy bosszantó hiba, amivel nem könnyítették meg saját helyzetüket. A vendégek Sorokin 2 perces kiállítását is átvészelték, hiába volt sokat a DEAC a zöld-fehérek harmadában. Az utolsó percre Hetényi lejött, hogy eggyel több mezőnyjátékos támadhasson, de ez sem hozott sikert az egyetemi alakulatnak, így

a nyitófordulóban 4–3-as vereséget szenvedett a Ferencvárostól.

A debreceniek legközelebb a Gyergyót fogadják majd jövő héten kedden a Debreceni Jégcsarnokban.

