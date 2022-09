A DVSC Schaeffler a várakozásoknak megfelelően megnyerte mindhárom eddigi mérkőzését, de ahogy Szilágyi Zoltán is fogalmazott: az igazi értékmérő most következik. A vendég mosonmagyaróváriak is jól kezdték a bajnokságot, hiszen a nyitányon mindössze két góllal maradtak alul a Ferencváros otthonában, majd hazai pályán magabiztosan nyertek a Kisvárda és az Érd ellen – emlékeztet a debreceni klub hivatalos oldala.

– Tudjuk, hogy fontos összecsapás vár ránk, ugyanúgy készültünk a Mosonmagyaróvár ellen, mint az eddigi mérkőzésekre – mondta a rangadó felvezetéseként Szabó Nina, aki hatszor volt eredményes múlt pénteken a Dunaújváros ellen.

Nagy csatára számítunk, melyet természetesen szeretnénk megnyerni. Bízom a csapatban, és remélem, hogy sorozatban negyedszer is megszerezzük a két pontot hazai pályán. A védekezésünk meghatározó lesz, nem szabad hagynunk, hogy érvényesüljenek azok a játékok, amelyekből ellenfelünk eredményes

– fogalmazott Szabó Nina.

A DVSC Schaeffler – Motherson-Mosonmagyaróvári KC mérkőzés szeptember 23-án, pénteken 18 órakor kezdődik. A találkozót Bóna Szabolcs és Földesi Csaba vezeti majd. A felnőttek mérkőzése előtt, 16 órakor a Loki fiatal tehetségeinek szurkolhatunk, a DVSC Schaeffler U19 az Eszterházy SC csapatát fogadja.