A második helyen kiemelt Bondár Anna 7:5, 6:4-re kikapott a német Tamara Korpatsch-tól a Római Teniszakadémián zajló, 115 ezer dollár (45,4 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-torna pénteki elődöntőjében. A világranglista 52. helyezettje a legmagasabban jegyzett játékosként és az elődöntő egyetlen kiemeltjeként lépett pályára Tamara Korpatsch ellen. A WTA-rangsorban 118. ellenfél karriercsúcsa a 104. hely volt, és eddig csak kisebb ITF-versenyeken diadalmaskodott.

Az egymás elleni mérlegükben a német teniszező állt jobban, mivel 2019-ben egy székesfehérvári ITF-viadalon és tavaly Gdyniában is megverte Bondárt. A harmadik csatában a felek két-két brékkel jutottak el 4:4-ig, miközben a bámulatos ejtéseket bemutató hamburgi játékos kisebb "magánszámokat" adott elő a labdamenetek között.

Hol azt tette szóvá, hogy mindenki ellene van, hol a fülét befogva próbálta kizárni a közönség tapsát.

A magyar teniszező 5:4-nél adogatóként elbizonytalanodott, és három szettlabdát is elpuskázott, majd 5:6-nál már a 27 éves ellenfél szervált a játszmáért, és a negyedik szettlabdáját kihasználta, így 74 perc után előnybe került. A második felvonás is küzdelmes és hosszú labdamenetekkel indult, csak az első gémben 14 pontot láthatott a mintegy 150 fős publikum. Az adogatás a folytatásban sem jelentett okvetlenül előnyt, öt brék következett, az utolsó előttinél Korpatsch nem tudta kiszerválni a meccset, ám ezután a 25 éves Bondár is elvesztette az adogatását, ami már a mérkőzésbe került. A Hajdúszoboszló SE sportolója - aki később párosban is pályára lép a Római parton - keserűen jött le a salaktól, és nem kívánt nyilatkozni.

MTI