Nemzetközi mezőnyben versenyeztek a debreceni vívóhölgyek: dr. Ludmann-Mihály Kata a 6. helyen, míg Nagy Blanka a 9. helyen zárt a pozsonyi Szatellit Világ Kupán – tudatta közleményben a Békessy vívóklub.

Dr. Ludmann-Mihály Kata a hibátlan csoportkörök után ukrán ellenfelekkel került szembe az egyenes kieséses szakaszban. Első asszóját magabiztosan hozta 15-9-re, majd a következő ellenfelével szemben is ő győzött 15-12-re. Az elődöntőbe jutásért vívott küzdelemben azonban Kata maradt alul 15-8-ra a későbbi győztes ukrán hölggyel szemben, így a Békessy Béla Vívó klub kiválósága a 6. helyen zárt. Nagy Blanka a remek csoportküzdelmek után elsőként szintén egy ukrán ellenféllel került szembe, akit 15-14-re legyőzött, viszont a legjobb nyolc közé jutásért vívott küzdelemben a cseh ellenfele bizonyult jobbnak, aki Blankát 15-12-re verte, így a Debreceni Sportiskola reménysége végül a 9. helyen végzett. A versenyen további két versenyző is részt vett a Debreceni Sportiskola színeiben, számukra elsődleges cél a nemzetközi mezőnyben való tapasztalatszerzés volt, Szabó Panna Éva az 54., Berényi Rebeka Anna pedig az 56. helyet érte el.

A szezont a debreceni vívók egyből nemzetközi versenyekkel kezdték először Belgrádban, majd Pozsonyban. Ezeket a megmérettetéseket persze megelőzte egy alapos nyári felkészülés, táborok, fizikai és technikai alapozó edzések formájában. Serra Bengedúzt a Békessy Béla Vívó Klub szakmai igazgatóját, a Debreceni Sportiskola Vívó Szakosztályának vezetőjét kérdeztük az eddigi eredményekről és a jövőbeni tervekről, aki nagy várakozással néz a következő szezon elé.

„Bizakodunk ebben az évben, eddig úgy tűnik, hogy teljes programot tudunk csinálni, és reméljük, hogy a covid nem szól közbe idén. A nyári felkészülés után megkezdődtek a versenyek, elsőként Belgrádban, ahol nemzetközi mezőnyben nagyon szépen szerepeltek a vívóink, majd a következő hétvégén a pozsonyi Világkupán vettek részt, ahol az élmezőnyben végeztek, ami óriási eredmény. A nemzetközi mezőny is kiegészült az ukránokkal, illetve az oroszokkal, így újra hasznos, tanulságos év elé nézünk, ahol a gyerekek rengeteget tudnak fejlődni” – mondta Serra Bendegúz.

A szakmai igazgató a jövőbeni teendőkkel kapcsolatban elmondta, hogy számos olyan verseny lesz, ahol szervezőként is részt vállalnak, ilyen az Olimpici Grand Prix első állomása Hajdúhadházon, amit szeptember 30-án, valamint október 1-2. között rendeznek. Ugyanakkor kiemelte azt az eredményt, hogy több versenyzőjük bekerült egy szűk körbe, a válogatott kerettagságba.

Iliasz Nikolasz világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kardvívó mellett a Debreceni Sportiskola keretében 3 válogatott kerettaggal büszkélkedhetünk. Kimagasló sportolói eredményeiknek köszönhetően Nagy Blanka kadet és junior, Mező István Ottó és Szabó Panna Éva kadet válogatott kerettag lett

– mondta a szakmai igazgató, aki hozzátette, hogy céljaik között van az is, hogy az elit versenyzőkön kívül az utánpótlás-versenyzőkre is kiemelten koncentráljanak a Békessy Béla Vívó Klub berkein belül, ahol a kard szakágat is megerősítették.

Fontos esemény volt a klub életében a szeptember 10-én megrendezett nyílt nap is, amire a szeretettel vártak mindenkit, aki szeretne megismerkedni kicsit közelebbről a vívással és azon belül is a tőr, párbajtőr, kard, valamint igazi kuriózumként a fénykardvívás fegyvernemekkel. A eseményre sokan érkeztek Debrecenből, de a környékről is, akiknek lehetőségük volt kipróbálni magukat a páston, megismerkedni az alapokkal, nemtől kortól függetlenül. Aki lemaradt volna az eseményről, de érdeklődik ez iránt a sport iránt, természetesen év közben is szívesen várják a Debrecen legmodernebb vívótermébe, a Faraktár utca 65. szám alatti Békessy Béla Vívócentrumba, ahol lehetőség van akár egy-egy próbaedzésen is részt venni, hogy megízlelje a vívást és a vívóterem hangulatát.