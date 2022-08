Hétfőn, nem sokkal dél után megkezdődött a XII. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen öt Debreceni Sportcentrumos atléta vett részt. Elsőként Szilágyi Réka mérette meg magát gerelyhajításban, aki 58,82 méteres eredménnyel a harmadik helyen végzett.

A női 100 méteres gátfutásban két cívisvárosi sportoló Kozák Luca és Kerekes Gréta is rajthoz állt, előbbi nem tudta befejezni a versenyt, utóbbi pedig a hetedik helyen végzett.

– Az első hat-hét gátig nagyon jól jöttem, aztán következőnél lehúztam a sípcsontomat – értékelt Kozák Luca a Debrecnei Sportéletnek. – Ilyen hibát nem szoktam véteni. Éreztem, hogy gyors vagyok, és nagyon akartam jönni, de ez a gátfutás, benne van sajnos a pakliban. Nem vagyok csalódott, az Eb-n majd befejezem és akkor elégedetten jöhetek le a pályáról – mondta.

– Jól mentek az edzések, és most a melegítés is, de olyan mintha elfelejtettem volna versenyezni ebben a szezonban – értékelt Kerekes Gréta. Sok mindent történt velem az elmúlt időszakban, de futottam már idén 12,97-et, ez is mutatja, hogy sajnos ingadozik a teljesítményem. De ilyen a sport, egyszer fent, egyszer lent. Magamnak szeretnék még bizonyítani, mert nem ennyit tudok, de ehhez saját magam felé is türelem kell – fogalmazott.

A 110 méteres férfi gátfutás során az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódó Szűcs Valdó az ötödik helyen végzett idei legjobbját futva. – Kicsit még rozsdás minden, de örülök neki. Természetesen mindig jobbat akar az ember, de egy bokaszalag-szakadás után ez jó eredmény, az Eb-re pedig még jobb lesz – mondta bizakodóan a debreceni atléta.

Az ötödik cívisvárosi versenyző, Török Gergely magasugrásban személyes legjobbját nyújtva a hatodik helyen végzett a Gyulai Memorialon.

BA