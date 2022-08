DSC-SI – Monostorpályi SE 0–4 (0–2)

100 néző. Vezette: Kovács Á. (Lévai Z., Molnár L.)

DSC-SI: Sallai J.(Balogh R.), Tóth Cs., Tapoti J.(Győri J.), Lukács Á.(Tasi B.), Gál A.(Kalász Cs.), Gabella J.(Havasi F.), Cseke B., Buglyó A., Kropok D.(Tasi A.), Félegyházi Z., Sütő N. Edző: Selyem Nándor

Monostorpályi SE: Bákonyi N.(Szabó I.), Kolompár K.(Csirkés I.), Ménes M., Nyilas Sz.(Erdős B.), Sólyom M.(Nagy M.), Rostás G., Illés D.(Nánási D.), Sós D., Bacsó A.(Gyöngy T.), Szilágyi A., Bojti Á.(Bodnár I.) Edző: Bereczky Bence

Gól: Kolompár K.(2), Erdős B., Bodnár I.

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott.

Bereczky Bence: A játékunknál csak a helyzetkihasználásunk volt rosszabb, ennek ellenére egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk. Jövő héten kupameccs, szeretnénk meglepetést okozni, de ehhez sokkal több kell majd. Bestrong SC – Püspökladány LE 3–4 (0–1)

100 néző. Vezette: Juhász D. (Czibere B., Kövér T.)

Bestrong SC: Sáfár P., Tisza T., Áros Cs., Madar Cs., Bartók P.(Párducz T.), Molnár Z.(Varga V.), Magyar A., Papp K., Hermann D., Barabás Z., Katona Z. Edző: Köstner Tamás

Püspökladány LE: Nagy J., Bernáth G., Simon N., Jámbor M.(Török T.), Nagy B., Ferenczi L., Németh M., Dajka L.(Szabó P.), Fegyverneki Zs.(Makula A.), Daróczi D.(Nagy V.), Pap L.(Szajkó G.) Edző: Szabó Máté

Gól: Tisza T., Áros Cs.(2), illetve Daróczi D., Jámbor M.(2), Fegyverneki Zs. Jók: Senki, illetve Simon N., Jámbor M. Ifi: 2–3

Köstner Tamás: A mérkőzés jegyzőkönyvében – melynek megírásához a jövőben ígérjük, hogy biztosítjuk a nyugodt és biztonságos helyszínt, lágy, halk zenével, sellőlányok asszisztálásával – az szerepelt, hogy hiába volt felkapcsolva a villanyvilágítás, a látási viszonyok nem voltak teljes mértékben megfelelőek. Ennek fényében maximálisan megértem a játékvezető és fiatal partjelző kollégájának döntéseit. Mellékesen megjegyzem, a világítás közel háromszor erősebb, mint a minimálisan előírt. Az arrogancia és a rosszindulat sosem jó tanácsadó, de ezeket el tudjuk fogadni, a valótlan dolgok állítását viszont semmi esetre sem. Maga a meccs szikrázó összecsapásokkal tarkított, paprikás hangulatú volt, a vendégek könyörtelenül kihasználták hibáinkat, ezért vesztettünk.

Szabó Máté: Megtiszteltetés volt számomra egykori NB III-as vezetőedzőm ellen meccselni. Tudtuk, hogy ellenfelünk fizikálisan és taktikailag is remekül fel lesz készítve. Aki ismeri a futball lélektanát, tudja, hogy hat nappal egy szégyenteljes fiaskóból profi szinten is nehéz felállni! Az egyetlen pozitívuma annak a kudarcnak, hogy a debreceni lapoktól kezdve mindenki nagyon csúnyán lebecsült minket. Próbáltuk stabilizálni a védekezésünket és gyors átmenetekkel operálni, nagyobb koncentrációval az első 20 percben lezárhattuk volna a meccset. A rengeteg játékvezetői hiba most elsősorban a mi javunkat szolgálta, talán Madar Csaba és Tisza Tibor nagyobb tiszteletet érdemel, mint amit a játékvezető tanúsított feléjük. Érzésem szerint jobban akartuk a sikert és teljesen megérdemelten nyertünk. Balmazújvárosi FC – DEAC II 0–1 (0–0)

150 néző. Vezette: Dobi Zs. (Pál G., Kiss A.)

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Kun M., Fehér Z., Silling M., Szabó B., Veres Z., Benke N., Radócz Sz.(Harangi N.), Bóz A., Kerekes B.(Csige Zs.), Nagy L. Edző: Pintér István

DEAC II: Ratku Á., Dari B., Fodor T. (Ibrahim K.), Karikás K.(Almási Z.), Kertész K.(Tóth S.), Horváth T., Patócs R.(Víg Zs.), Váradi L., Juhász B., Balogh Á., Béke T.(Orbán A.) Edző: Katona László

Gól: Orbán A. Ifi: 1–0

Pintér István: Nem Nyilatkozott.

Katona László: Kiegyenlített játék zajlott a mérkőzésen. Nagy helyzetet valamivel többet alakítottunk ki ellenfelünknél, de mi is megúsztunk néhány szituációt. A legvégén sikerült megszereznünk a győzelmet jelentő gólt. Hajdúböszörményi TE – Kabai Meteorit SE 0–3 (0–2)

100 néző. Vezette: Nazsa T. (Perecze Zs., Pósa Zs.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B.(Kocsis L.), Pelles D., Benke Sz., Komjáti D.(Hutka D.), Forgó P.(Tonhaizer F.), Gyarmati Z., Nagy Z., Tompák B.(Pásztor D.), Prokisch D.(Mizsei Sz.), Varga D.(Borbíró D.) Edző: Gyarmati Zoltán

Kabai Meteorit SE: Baranyi S., Domonkos Sz., Szabó P., Mester M., Pallagi J.(Somogyi I.), Kovács M., Somogyi S., Tóth Z., Bácsi Á., Békés L., Bajnók I. Edző: Tóth Péter

Gól: Bajnók I.(2), Mester M. Jók: Fülöp G., Pelles D., Benke Sz., illetve mindenki Kiállítva: Gyarmati Z.

Gyarmati Zoltán: Sajnos a sok hiányzó miatt nem sikerült olyan összeállításban pályára lépnünk, ahogy szerettünk volna. A kényszerű cserék az elkerülhető büntetők és az indokolatlan kiállítás miatt olyan hátrányba kerültünk, amit már nem tudtunk behozni.

Tóth Péter: Mindkét csapat sok hiányzóval várta a bajnoki mérkőzést, idény elejei formát mutattunk, de így is megérdemelt győzelmet szereztünk. Sok sikert kívánok a Böszörménynek. Berettyóújfalu SE – Létavértes SC ’97 2–1 (0–0)

150 néző. Vezette: Gálfi F.(László J., Sápi V.)

Berettyóújfalu SE: Virányi G., Kardos I., Trencsényi J., Békési D.(Ékes G.), Magyar Sz., Csordás J., Nagy R.(Hudák P.), Trippon P.(Erdei K.), Ertsey Zs.(Korcsmáros B.), Erdei Sz.(Nagy R), Nagy I.(Szabó G.) Edző: Szitkó Róbert

Létavértes SC ’97: Fekete S., Zurbó B.(Vida F.), Papp Z., Kontor B., Mázló D., Kolompár J., Tóth R., Zurbó Cs.(Vónya P.), Szabó Zs., Szabó V., Újvárosi M. Edző: Posta Sándor

Gól: Nagy R., Mázló D.(ö.g.), illetve Szabó Zs. Jók: Újvárosi M., Kolompár J., Kontor B. Ifi: 3–2

Szitkó Róbert: Az első félidőben a vendégek voltak közelebb a gólszerzéshez, mi pedig pontatlanok voltunk. A második félidőben gyors gólt kaptunk, de jól reagáltunk, és ha nehezen is, de sikerült megfordítani a mérkőzést. Ha ellenfelünk így folytatja, az ehhez hasonló meccsekről ponttal fog távozni!

Posta Sándor: Az első félidőben és a második félidő elején kiegyenlített játék folyt. Megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, de elhibáztuk a ziccereinket. A második félidő közepére elfogyott az erőnlétünk, ezt jól használta ki az ellenfelünk. Hajdúnánás FK – Hajdúsámsoni TTISZE 2–2 (1–0)

150 néző. Vezette: Varga Gy. (Orosz J., Kozma M.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Vadász L.(Kiss L.), Pap L.(Csatári E.), Bencze D.(Mezei J.), Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs.(Csatári D.), Lakatos N., Fodor J., Bohács B., Lovas M. Edző: Daróczi Péter

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Balla B.(Tóth B.), Nagy I., Halász Z., Molnár Á., Bacska A.(Rácz N.), Mertin L.(Preku D.), Bordás Á.(Kiss R.), Szabó B., Papp Á., Tövisháti M. Edző: Halász Zoltán

Gól: Bencze D., Fodor J., illetve Szabó B., Rácz N. Jók: Nagy P.

Daróczi Péter: A mai mérkőzésen győzelmet szalasztottunk el.

Halász Zoltán: Örülnünk kell az 1 pontnak, a sírból hoztuk vissza. A játékunkban ma nem volt elképzelés és átütőerő sem, gyorsabbak és erőszakosabbak voltak a hazaiak. Nem adtuk fel, meg is lett az eredménye. Józsa SE – Nyíradony VVTK 0–2 (0–1)

200 néző. Vezette: Forgács K. (Benedek Zs., Gyarmati I.)

Gól: Kántor T., Bara M. Jók: Kiállítva: Szabó M., Szabó L. Ifi: 1–3

Szabó László: Rutinos, kemény csapat ellen játszottunk. Hozzá kell szokjunk a Megye I. szintjéhez, azaz sokszor nem keményen, hanem durván kell játszunk. A csapat sok fiatal tehetséges gyerekből áll. Remélem, felvesszük a fajta ritmust.

Dán Ferenc: Újonc otthonában kezdtük az idegenbeli szereplést. Nem ígérkezett könnyűnek, de úgy gondolom, hogy a helyzetek alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzést! DASE – Sárréti DSK 2–1 (1–1)

200 néző. Vezette: Szűcs L. (Puskás Z., Sovány L.)

DASE: Molnár B., Molnár M.(Hegedűs Gy.), Nagy B.(Samad A.), Éles M.(Vilmányi D.), Éder G.(Barcza Á.), Fényi B., Csák Zs., Szabó J.(Deák Z.), Ibrahim K., Bucz B., Pató M. Edző: Kovács Miklós

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N., Balás V., Bozsányi T., Vass Á., Alimán A.(Jenei B.), Kiss D., Rostás D.(Nagy L.), Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Gól: Csák Zs., Bucz B., illetve Kiss D. Jók: Mindenki Kiállítva: Molnár M. Ifi: 2–1

Kovács Miklós: Férfias, küzdelmes mérkőzésen különböző stílusú, de egyenlő erők találkoztak. Kicsit a szerencsének is köszönhető, hogy diadalmaskodni tudtunk. Nagyon örülünk a sikernek, ez erőt kell adjon a folytatáshoz.

Kiss Csaba: Döntetlenszagú, megyei szinten magas színvonalú mérkőzést sikerült elveszíteni az utolsó pillanatokban, balszerencsés szituáció következtében. A döntetlen igazságosabb lett volna, amíg az ellenfélről befelé, nekünk a kapufáról kifelé pattant, de ilyen a foci!