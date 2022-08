A Debrecen néven induló, Demeter Attila, Csaba György, Kelemen Balázs, Keller Iván összeállításban szereplő magyar válogatott első mérkőzésén az Amsterdam csapatával találkozott – számolt be róla a Debreceni Sportcentrum. A mérkőzés első felében hazai részről Keller volt nagyon aktív, s hiába léptek meg az első kereskedelmi szünetre 7-3-ra a hollandok, a bedobó agilis játékának köszönhetően féltávnál még mindig csak egy volt közte (8-9). Ezt követően azonban ritmust váltott az ellenfél, igazolták, hogy nem véletlenül állnak a világranglista ötödik helyén, és egy 12-1-s sorozattal lezárták a mérkőzést. Mivel az Amsterdam a Lausanne együttesét is könnyedén két vállra fektette, ezért az utolsó összecsapás a második helyről és egyben a negyeddöntőbe jutásról döntött.

A svájciak ellen is jól kezdtek a mieink, Kelemen vezérletével négy perc után már 8-5-re is vezettek. A legutóbbi Masters tornán döntőbe jutó Lausanne ezt követően azonban átvette az irányítást, egy 9-2-es futással pedig meg is lépett. Teljesen szétesett a magyar védekezés, az ellenfél szinte minden támadásból kosarat szerzett, így idő előtt be is fejezték a találkozót (21-14).

Az A és a B-csoportban a két nagy favorit, az Ub és a Liman hozta a kötelezőt, és mindkét mérkőzését megnyerve csoportelsőként jutott a legjobb nyolc közé. Előbbi semmit sem bízott a véletlenre, a Fribourgot 21-11-re, míg a Varsót 21-15-re múlták felül, a világelső gyakorlatilag két könnyed edzőmeccsel hangolt a vasárnapi negyeddöntőre. Mögöttük a svájciak jutottak a vasárnapi egyeneskieséses szakaszba, miután 21-18-ra legyőzték a lengyeleket.

A Liman sem izzadt meg különösebben első összecsapásán a selejtezőből felkerülő Tartu ellen, a Marijampolé ellen már annál inkább. Szinte végig futottak az eredmény után, és bár másfél perccel a vége előtt sikerült átvenniük a vezetést, a litvánok nem hagyták annyiban és az utolsó előtti támadásban kiegyenlítettek. Egy támadása viszont még volt a címvédőnek, Miroszlav Paszaljics pedig hidegvérrel bevágott egy kétpontost, melynek köszönhetően 22-20 arányban diadalmaskodtak. A továbbjutásról döntő utolsó csoportmeccs is hatalmas izgalmakat hozott, az észtek és a litvánok nem is bírtak egymással a rendes játékidőben, bár előbbi a hosszabbításban megszerezte a vezetést, a Marijampolé egy pontos távolival végül behúzta a győzelmet és az ezzel járó negyeddöntős szereplést.

A D-csoportban az Antwerpen egyedüliként nem tudta megnyerni hármasát legmagasabban kiemeltként, hiszen a Londont hosszabbításban ugyan felülmúlták 22-20-ra, de a Princeton esélyt sem hagyott nekik a második fellépésükön (14-20). Az amerikaiak a nap zárómeccsén sem kegyelmeztek, kicsivel több, mint öt perc alatt elintézték riválisukat, így meg is nyerték a csoportjukat.

Vasárnap az U18-as világbajnokság elődöntői előtt rendezik a World Tour Debrecen Masters egyeneskieséses szakaszát, az első összecsapásra 12 óra 30 perctől kerül sor, míg a döntőt 16 óra 10 perctől kezdődik.

World Tour Debrecen Masters csoportmérkőzések: Tartu – Los Angeles (selejtező) 21-15 Brüsszel – Los Angeles (selejtező) 20-21 Tartu – Brüsszel (selejtező) 22-9 Ub – Fribourg 21-11 Liman – Tartu 20-14 Amsterdam – Debrecen 21-9 Antwerpen – London 22-20 h.u. Ub – Warsó21-15 Liman – Marijampolé 22-20 Amsterdam – Lausanne 21-14 Anwerpen – Princeton 14-20 Warsó – Fribourg 18-21 Marijampolé – Tartu 19-18 h.u. Lausanne – Debrecen 21-14 Princeton – London 21-9