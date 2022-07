Remekelt a magyar aerobik csapat az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül Birminghamben megrendezett Világjátékokon, hiszen 2-2- arany-, és ezüstéremmel a tarsolyukban térhettek haza a nem olimpiai sportágak olimpiájának számító eseményről. A magyar küldöttségnek négy Flex-HD-s tagjai is volt: Szőllősi Panna, Ökrös Janka és Ruzicska Vanessza versenyzőként, Kovács Judit pedig edzőként volt nevezve, ám aztán történt egy kis változás – de erről meséljen inkább a kiváló szakember.

Kovács Judit

– Nyugodtan kijelenthető, hogy a magyar aerobik csapat várakozáson felül teljesített – hangsúlyozta a Hajdú-bihari Naplónak Kovács Judit. – Egy tízfős versenyzői csapat vett részt ezen az eseményen, én a négyfős kísérő stáb tagja voltam eredetileg edzőként, ám végül úgy alakult a dolog, hogy felkértek pontozóbírónak, aminek örömmel tettem eleget – elevenítette fel.

Elmondta, a Világjátékokat egy kétszer 4 napos intenzív edzőtábor előzte meg, ahol már látszott, hogy összeszedettek a versenyzők, akiknek még a nagyon sikeres portugáliai világbajnokság fáradalmain is sikerült felül kerekedniük. Nem tagadta, voltak hullámvölgyek, de indulás előtt pont összeállt a nagy kép, így jó formában várták a megmérettetést.

Szerencsére sikerült olyan mentális állapotba hozni a sportolóinkat, hogy ez a négy érem megszületett.

Az egyik aranyat a nyolcfős aerodance csapat szerezte meg, ennek mind a három debreceni versenyző – Szőllősi Panna, Ökrös Janka és Ruzicska Vanessza – a tagja. A másik elsőség a PSN Zrt. triója által megszerzett magyar aranyérem, a két ezüst pedig a sportaerobik csoport, illetve a magyar vegyespáros eredménye. Picit fájó pont az öt fős sportaerobik csapat, amelynek Szöllősi Panna is tagja volt, és akik a fináléban egy apró hibát vétettek az egyik emelés közben, amely a győzelmükbe került. A délelőtti selejtezőkből ők is első helyen kvalifikálták magukat, úgyhogy benne volt a levegőben még egy harmadik arany, de így is elégedettek lehetünk – összegzett.

Pedig nem volt zökkenőmentes a megérkezés, a küldöttség szinte szó szerint beesett az első napra, ráadásul az edzői stáb további két-három óra csúszással csatlakozhatott a versenyzőkhöz, de ahogy Kovács Judit elmondta, két nap alatt leküzdötték az időeltolódás okozta bágyadtságot.

– Mondhatjuk azt, hogy számunkra jól jött ki a lépés az időbeosztással és a programmal.

Kezdeti nehézségeket azért tapasztaltunk a helyszínen, hiszen multisport esemény lévén nem minden sportágspecifikus feltétel adott az elején, eleinte sok segítséget igényeltek az amerikai szervezők.

– Szép lassan azért helyükre kerültek a dolgok, így végül egy fantasztikus, kiváló hangulatú verseny kerekedett az egészből, pláne a döntőkben, amelyek szinte telt házzal mentek. Mi a ritmikus gimnasztikával váltva léptünk színpadra, ami színesítette a programot nézői szemmel is. Egy ilyen versenyen a legnagyobb nehézség mindig az új környezet: minden csarnok más, mások a távolságok. A versenyzőknél fontos, hogy mennyire érzik a teret, mennyire találják egymást, hiszen itt csoportos, nagyobb létszámú versenyszámokról is van szó, és mint az ötfős sportaerobik csapat példája is mutatta, egy apró tévesztés már sokba kerülhet – nyilatkozta Kovács Judit.

A kiváló eredményhez talán az is hozzájárult, hogy az aerobikosoknak sikerült Senánszky Petráék egyik versenynapjára kilátogatniuk, így élőben láthatták, ahogy mindkét magyar életmentő váltó megszerzi az aranyérmet, ami az ő csapatunkat is feldobta.

