Bajnoki főpróbákat tartott a DVSC labdarúgó együttese a hétvégén. A piros-fehérek előbb szombaton zárt kapuk mögött a másodosztályú Nyíregyházát fogadták Pallagon, majd vasárnap jótékonysági mérkőzést vívtak az ukrán első osztályú Veres Rivne ellen a Nagyerdei Stadionban.

A szombati találkozón Dzsudzsák Balázs eltiltása, Bódi Ádám pedig kisebb sérülés miatt nem szerepelhetett, pályára lépett viszont a próbajátékon lévő guinea-bissau-i válogatott balhátvéd, a 22 éves Saná Gomes. A klub beszámolója szerint a Loki játszott fölényben, azonban az első félidőben csak helyzetekig, illetve Bárány Donát révén egy kapufáig jutott a Loki. Szünet után a hatalmas hőségben sem változott a játék képe, ráadásul jött a gól is, Dorian Babunszki 62. percben szerzett találata eldöntötte a találkozót.

Volt ok tapsra

A vasárnapi edzőmeccs a jótékonyság jegyében zajlott, a DVSC és a felajánlók a Veres Junior Cup gyermek labdarúgótorna támogatására fordították az 5000 eurónyi adományt.

Az új érkezők közül Joao Janeiro vezetőedző a kezdőbe jelölte Christian Manrique-t és Olekszandr Romancsukot, míg Raul Balbarau, Georgios Neofytidis, Meldin Dreskovic,Dusan Lagator, Major Sámuel, valamint a próbajátékon lévő Saná Gomes a kispadról várta, hogy lehetőséget kapjon.

A DVSC 4-2-3-1-es felállásban kezdett, ahol a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs hátravont irányítót játszott, Kundrák Norbertet és Ferenczi Jánost pedig tükörszélsőként szerepeltette a szakmai stáb. A kiváló időben kezdődő összecsapáson a közönséget először Gróf Dávid szép védése ragadtatta tapsa, majd nem sokkal később Kundrák lövését dicsérte hasonlóképp a nagyérdemű. A hazaiak igyekeztek már a saját térfelükön letámadni az ellenfelet, és a megszerzett játékszerrel minél gyorsabb ellentámadást vezetni, amikor pedig úgy hozta a szituáció, türelmesen járatták a labdát.

Barátságos mérkőzés ide, jótékonyság oda, időnként bizony elszabadultak az indulatok a pályán, aztán szerencsére lenyugodtak a kedélyek. Joao Janeiro vezetőedző is nagyon intenzíven élte meg a mérkőzést, ha kellett hangosan utasította a játékosokat, vagy éppen dicsérte tanítványait.

A 39. percben aztán ünnepibe fordult a hangulat, Dzsudzsák tekert gyönyörűen a bal felsőbe egy szabadrúgást. 1–0.

A szünetben a napokban a DEAC-ba igazolt Korhut Mihályt búcsúztatták el a DVSC játékosai, edzői és klubvezetői a közönség vastapsa közepette.

Fordulás után csendesebben csordogált a találkozó, a legnagyobb ovációt a csereként beálló Bárány Donát kapta a lelátóról, de Major Sámuelt, és Kusnyír Eriket is köszöntötte a közönség. Az újoncok közül kapott tíz percet Neofytidis, és Saná is. Deslandes egy szép szólóra nem tudta feltenni a koronát a lefújás előtti pillanatokban, de a meccset így is a Loki nyerte 1–0-ra, tehát sikeres volt a főpróba.

Folytatás vasárnap 15:45-től a Kisvárda ellen, de akkor már élesben.

MSZ