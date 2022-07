Az ütemezéseknek megfelelően halad jelenleg a hajdúnánási multifunkciós motorsportpálya kialakítása, azonban az orosz-ukrán háború okozta gazdasági válság miatt a Kormány halaszthatja a projektet.

– Még tart a földek állami tulajdonba való átvétele, ismereteim szerint 20 gazda van, akikkel jelenleg zajlik a megállapodások aláírása. Amint ez is rendeződik, akkor a teljes terület állami tulajdonba kerül – mondta megkeresésünkre Tiba István, a térség országgyűlési képviselője. Elmondta, az ütemezésnek megfelelően zajlanak most is a régészeti feltárások és a lőszermentesítés is. A kiviteli tervdokumentáció pedig rövid időn belül elkészül.

– Ha teljes egészében állami kézbe került a terület, akkor készül egy aktualizált költségvetés, mely alapján dönthet arról a Kormány, hogy folytatja a beruházást vagy a háborús gazdasági helyzet miatt halasztja azt. Amennyiben előbbi mellett dönt, akkor – az előzetes terveknek megfelelően – 2024-re elkészül a MotoGP-pálya – mutatott rá honatya.

