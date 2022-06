2021-22-ben sikeres évadot teljesített Sági Martin. A legemlékezetesebb bizonyosan a Magyar Kupa ismételt elhódítása volt, ahol a győzelemhez fontos gólokkal járult hozzá. Már az elődöntőben megrezgette a DVTK hálóját, a Fehérvár AV 19 elleni döntőben pedig a győztes találat fűződik a nevéhez. A bajnoki szereplése is remekül sikeredett, az Erste Liga alapszakaszában 37 meccsen 34 pontot gyűjtött össze, ebből 16 a gólok, 18 az asszisztok száma. Ezt a teljesítményt a rájátszásban megfejelte még 10 találattal. Nem véletlen tehát, hogy a klub és a játékos is viszonylag rövid gondolkodás után szignálta a 2022-23-as idényre érvényes kontraktust - írja a deac.hu.

Ha visszatekintünk Sági Martin pályafutásának korábbi szakaszaira, ott is kiváló eredményekkel találkozunk. 2012-13-ban serdülőként debütált az Újpesti-Vasas U18-as és U18 B-s együtteseinél, a következő szezonban – még mindig nagyon fiatalon – 4 meccsen kipróbálhatta magát a MOL Ligában. Az UTE ifi- és a juniorcsapatában is játszott, az U18-ban 21 meccsen 56 (!) pontot termelt. 2014-15-ben a Black Wing Linz játékosa lett, az osztrák ifiben és a junior alapszakaszban is elérte a pont/meccs átlagot és először lett világbajnoki csapat tagja. A soron következő idényben az EBJL-ben újra pozitív lett a pont/meccs mutatója és ott volt a D1 B csoportos junior vb-n is. A 2016-17-es szezonban Miskolcra igazolt, végigjátszotta a felnőttbajnokságot és eközben 26 pontot gyűjtött össze. Az ezt követő két idényben a lila-fehéreknél hokizott, sok jégidőt kapott, jól ment a góllövés is, összesen 20 pontig jutott. A 2019-20-as szezonban a debreceni egyetemi csapat támadója volt, 29 pontot szerzett, de nem tudott ellenállni az FTC- Telekom invitálásának. Egy szezon után visszatért Debrecenbe és kiváló meccseket produkált György József irányítása mellett.

Sági Martin természetesen szeretné túlszárnyalni a múlt szezonban elért teljesítményeket. – Nem mondhatom, hogy unatkoznék mostanában – kezdte a játékos. – Mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem levelező hallgatója, jogi tanulmányaim keretében kötelező szakmai gyakorlaton veszek részt a tavalyi hokiidény befejezése óta, ami főként adminisztratív teendőket és a bírósági tárgyalások látogatását foglalja magába. Ezzel párhuzamosan csinálom a hoki specifikus nyári erőnléti edzéseket is, a tesómmal együtt rendszeresen járunk konditerembe. A pihenés a hétvégékre korlátozódik, kirándulások és rövidebb utazások formájában. A múlt szezon nem úgy kezdődött, ahogyan vártam, vártuk, de jött az edzőváltás, és ami azután következett, az a játékospályafutásom eddigi legponterősebb periódusa volt. Úgy érzem, hogy a csapat és én is kihoztuk magunkból mindazt, ami bennünk volt és mindez a Magyar Kupa megnyerésében csúcsosodott ki. Az új szezonban legalább ilyen, vagy még jobb teljesítményt szeretnénk produkálni. A magam részéről a játék minden elemében szeretnék fejlődni, különös tekintettel a gyorsaságra és a korongbirtoklásra. Mindent el fogok követni azért, hogy a csapat a lehető legjobb eredményt érje el. Izgatottan várom a következő szezont és a találkozást a csapattársakkal. Fontos célom az, hogy szeretnék még inkább húzóemberré válni.