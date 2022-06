Elkezdődött a vívó Európa-bajnokság a törökországi Antalyában, amelyen a DEAC Fencing kardozója, Battai Sugár Katinka is megméretteti magát. Vasárnap egyéniben, jövő héten szerdán pedig a női kardcsapat tagjaként lép majd pástra. A debreceni sportoló kifejezetten nehéz időszakon van túl, hiszen a sűrű – junior világversenyek és felnőtt világkupák által tarkított – szezon mellett még érettségizett is, kedden volt az utolsó szóbelije. Az elmúlt hetekben olyan is előfordult, hogy a péntekre eső vizsga után egyből repülőre ült, és vasárnap már Tunéziában vívott a világkupán.

Battai Sugár és edzője, Dávid László pénteken utaztak Törökországba, a szakember még a repülőút előtt beszélt a Hajdú-bihari Naplónak a rájuk váró kihívásokkal kapcsolatban. – Úgy látom, hogy Sugi és a csapat is jó formában van. Ez egy nagyon fiatal és tehetséges társaság, azonban nem lehet megjósolni, hogy milyen eredményre lehetnek képesek. Annyi biztos, hogy ebben az évben a csapattal mindig a legjobb nyolc között végeztek, sőt, egyszer még a dobogóra is felállhattak – mondta.

Nyugodtan és bátran

A DEAC sportolója nemcsak felnőtt, hanem junior korosztályban is több világversenyen járt ebben az évben. Az Eb-ről csapat arannyal és egyéni bronzzal, a vb-ről csapat ezüsttel és szintén egyéni bronzzal, valamint az U23-as Eb-ről újabb csapat arannyal tért haza.

Dávid László elmondta, hogy ezúttal helyezés tekintetében nincsen konkrét elvárás tanítványa felé. – Furcsa ezt kimondani egy ilyen eredményes sportoló esetében, de a tapasztalatszerzés a cél. A szövetségi edzővel, Gárdos Gáborral is egyeztettünk ezzel kapcsolatban. Azt kértük a lányoktól, hogy az egyéniben vívjanak nyugodtan, bátran vállalják be az akcióikat, csapatban pedig maximálisan tegyék oda magukat. A felnőtt Eb-n nagyon sűrű a csoportkör, hiszen minden országból csak a legjobb négy vívó vesz részt. A mieink közül hárman is nagyon fiatalok, ketten juniorok és van egy első éves felnőtt. Ennek ellenére ha bármelyikük jól vív, akár szép meglepetést is szerezhet – fejtette ki véleményét a szakember.

Jó jegyek

Ahogy már szó esett róla, Battai Sugár az Ady Endre Gimnázium végzőseként idén érettségizett. – Nem volt könnyű dolga, de megoldotta, a vívás miatt kicsit háttérbe szorult a tanulás – mondta trénere. – Olyan maximalista személyiséggel, mint ami Suginak van, elég nehéz volt elfogadtatni, hogy a tanulásban nem tud a képességeinek megfelelően teljesíteni. Ennek ellenére biztos vagyok benne, jók lesznek a jegyei – jelentette ki Dávid László.

Bakos Attila