Bár a kaposváriak elleni idegenbeli győzelemmel zárta a 2021-22-es szezont a DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata, ez csak apró gyógyír lehet a hajdúsági drukkerek számára. Nincs mit szépíteni rajta, a bajnokságnak érmes álmokkal nekivágó gárda teljesítménye jóval elmaradt a remélttől, így végül a 10. helyen zárták a kiírást az egyetemisták.

A felkészülést az alakulat a szerb Milenko Topiccsal kezdte, aki a novemberi, szegediek elleni hazai vereség után lemondott a vezetőedzői pozíciójáról, melyet a csapat várakozásoktól elmaradó bajnoki szereplésével magyarázott. Ezt követően a vezetőség a görög Jorgosz Vovorasz személyében vélte megtalálni az ideális szakembert. Ám a vehemens természetű hellént két és fél hónap után eltávolították a kispadról, és az együttessel korábban Magyar Kupa-bronzérmet szerző Berényi Sándor vezetésével fejezte az évet a DEAC. Az elmúlt időszakot Polyák László, a fekete-fehérek csapatkapitánya értékelte a Hajdú-bihari Naplónak.

– Szerettük volna győzelemmel zárni a szezont, és amennyire lehet, szépen búcsúzni a szurkolóktól, ne azt lássák, hogy mi már a középházban feltettük a kezünket feladva mindent – szögezte le a 28 esztendős játékos.

Viharos volt ez az idény. Az biztos, hogy sosem feledem, bár nem a legszebb emlékeim közé fog tartozni. Valahogy nem akart összeállni az egész, már az elején látszódtak a jelek a felkészülési meccseknél is, hiszen többször leadtunk 15-20 pontos előnyöket, aztán ezek megismétlődtek a bajnokságban is. Nem sikerült egy jó és állandó teljesítményt fenntartanunk negyven percig

– magyarázta.

A csapatkapitány szerint nem volt egyszerű három teljesen más karakterű edzővel együtt dolgozni az idényben. Úgy látta, Milenko Topics talán túlságosan is nyugodt típus volt. Jorgosz Vovorasz a másik véglet, aki már túlságosan is belehergelte magát a mérkőzésbe, ami nem baj, csak időnként lehet, hogy nem arra lett volna szüksége a csapatnak. Berényi Sándor pedig amolyan középutat képviselt a két szakember között. – Három edzőt elfogyasztani egy bajnokságban nem jelent sok jót az álmoskönyv szerint sem. Mind más-más filozófiával állt a játékhoz, Topics rengeteg játékot – szerintem volt vagy 40-50 belőle – szeretett felvázolni, így a hosszú edzések nemcsak fizikailag, hanem fejben is megterhelőek voltak. Miután lemondott, le kellett nullázni a taktikai repertoárt, hiszen Vovorasznak más elképzelései voltak védekezésben és támadásban, természetesen más kódjelekkel. Berényi Sándorral is egy másik úton indultunk el, a fiatalok szerepeltetésének a végén örülök, mert kell nekik a tapasztalat. Látjuk, hogy szükség van az U23-as szabályra, a srácok tudtak élni a lehetőséggel, ami jó a debreceni kosárlabdára nézve – ismertette.

A dobóhátvéd önkritikusan elmondta, nem a legjobb szezonján van túl, szeretett volna kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtani, de egy ilyen hullámzó szezonban nehéz volt stabilan kosarazni.

– Fontos lenne a szerződéssel bíró játékosok és fiatalok megtartása, valamint tovább erősíteni a magyar magot, ami mellé beépíteni a légiósokat – vélekedett Polyák László, aki szerint a jövőben jobb kémiára lesz szükség az együttesen belül, mert hiába voltak egyénileg remek külföldi kosarasaik idén is, csapatként nem tudtak megfelelően funkcionálni.

MSZ