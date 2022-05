A Hajdú-Bihar megyei I. osztályban az utolsó előtti, 29. fordulót rendezik a héten. Ezúttal pénteken egy, szombaton hat, vasárnap pedig további egy mérkőzést játszanak. A dobogó szempontjából még teljesen nyitott a kérdés, a második Monostorpályi és a harmadik Kaba mellett még esélye van a Hajdúsámsonnak, a DEAC II.-nek és a DASE-nak is odaérnie. A játéknap rangadójának a bronzérmes pozícióban lévő Kaba és az ötödik DEAC II. ígérkezik. A feleket mindössze egy pont válassza el a tabellán. Az előző hétvégén a debreceniek a Vámospércs otthonába arattak 4–1-es győzelmet, míg a kabaiak a Monostorpályitól kaptak ki 1–0-ra.

A találkozót megelőző napokban az egyetemisták második csapatának edzője, Katona László nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Sajnálunk jó néhány mérkőzést az elmúlt hetekből, ahol pontot, vagy pontokat veszítettünk, mert azokra nagy szükség lenne, hogy az első háromba legyünk. De természetesen voltak olyan meccsek is, amikor nekünk jött ki jobban a lépés, mellettünk állt a szerencse. A futball néha elvesz, máskor visszaad, hosszútávon kiegyenlítődik a mérleg. Úgy készülünk, hogy szombaton mindenképpen szeretnénk legyőzni a Kabát. Tudjuk, hogy erős gárdáról van szó, 3-4 jó támadó is akad a keretükben, de hazai pályán a három pont a célunk, mert szeretnénk odaérni a dobogóra. Versenyben van még a harmadik helyért a Hajdúsámson is, velük minden mutatóban egyezik a statisztikánk, mindössze azért vannak előttünk, mert több gólt szereztek. Ha nem veszítenek pontot, akkor meg kell próbálnunk ezt is ledolgoznunk a hátralévő játéknapokon. Az utolsó fordulóban pedig a DASE-val találkozunk, az is egy komoly presztízsmérkőzés a DEAC-családon belül. Azon leszünk, hogy a szezon hajrájában kiadjuk magunkból a maximumot – fogalmazott.

A szakember arra is kitért, hogy milyen kerettel dolgozott az idei kiírásban. – Nagyon fiatal csapatunk van, a futballistáink zöme még húsz év alatti, nekik természetesen nagy élmény ez az izgalmas hajrá. Amikor elkezdődött a szezon, akkor még nem tudtuk, hogy milyen játékerőt fogunk képviselni, mert teljesen új együttessel vágtunk neki a bajnokságnak. Így is kellemes meglepetés az eddigi szereplésünk, de ha odaérnénk a dobogóra az lenne a hab a tortán – zárta gondolatait Katona László.

A DEAC II.–Kaba összecsapást szombaton 17 órától rendezik a Debreceni Egyetem Agrár-pályáján.

További hír még a Hajdú-Bihar megyei futball háza tájáról, hogy a kupában lejátszották az elődöntőket. A Balmazújváros 9–2-es győzelmet aratott a Létavértes vendégeként, míg a Monostorpályi 3–0-s sikert aratott a Sárrétudvari otthonában. Így a fináléban Balmazújváros–Monostorpályi összecsapást rendeznek. A helyszín és az időpont a későbbiekben lesz nyilvános.

Arany Balázs