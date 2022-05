Egy új küzdősportszervezet, az RFA (Real Fight Arena) bemutatkozó gáláját rendezték az elmúlt hét végén Pozsonyban. A vegyes harcművészet, azaz az MMA világában nagy érdeklődés övezte a debütálást, hiszen nem titkoltan azzal a céllal hívták életre a szervezetet a szlovák és cseh tulajdonosok, hogy rövid időn belül a térség egyik legnagyobb társasága legyen az RFA.

A pozsonyi NTC Arenában megrendezett eseményen ketrecbe lépett a debreceni fighter, Kálucz Martin is.

Pontozás döntött

– Ahogy az várható volt, óriási volt a felhajtás a gála körül, nagyon megadták a módját a rendezvénynek a rendezők. Bevallom, ennyire profi MMA-gálán még nem voltam. Minden apró részletre odafigyeltek a házigazdák, például a város legjobb hoteljében voltunk elszállásolva. Semmi hiba nem volt a szervezésben. Lényegében telt ház fogadta a harcosokat, akik meghálálták a bizalmat, ugyanis tizenhárom rendkívül színvonalas, izgalmas meccset láthatott a publikum – kezdte a visszatekintést a Lókodi Fight Club SE versenyzője, aki ezt követően a saját meccsét, a legmagasabban jegyzett szlovák fighter, Jozef Wittnerrel vívott ütközetét elemezte a Hajdú Online olvasóinak.

Forrás: Kálucz Martin-archív

– Azt hittem, teljesen kiismertem az ellenfelemet a videók alapján, aztán a meccs előtt mégis meglepett.

A mérlegelésnél úgy tűnt, nagyjából ugyanakkorák vagyunk, aztán a harc előtt megláttam, s rácsodálkoztam: utólag kiderült, ő 90, míg én 81,5 kilósan léptünk a ketrecbe.

Szerencsére ez nem befolyásolta a harci kedvem, az első menetben az történt, amit előre elterveztünk. Sokat harcoltunk állásból, ami nekem feküdt, s mint kiderült, az első menetet megnyertem. Aztán jött a szlovák srác, s erőltette a saját stílusát, azaz levitt a földre. De ott nem igazán akart semmit, nem is próbálkozott ütésekkel, csak kontroll alatt tartott. Ugyanez volt a forgatókönyv az utolsó, harmadik menetben is, így dominált. A három menetet követően örömmel nyugtáztam, hogy nem vert meg, egyáltalán nem tett bennem kárt, a jobb lábfejem is mindössze azért fájt, mert többször is rúgtam a vádliját. Ha a meccs utáni fényképeket megnézzük, az ő arca tele van sérülésekkel, rajtam pedig semmi sem látszik.

A pontozók végül neki adták a meccset, bár szerintem, ha Magyarországon rendezték volna az összecsapást, talán engem hoznak ki győztesnek. Persze kissé csalódott vagyok, de látom a pozitívumokat: nagyon jó volt a kondim, hiszen a harmadik menetben még az orromon tudtam venni a levegőt.

Jozef Wittner és Kálucz Martin | Forrás: Kálucz Martin-archív

Megerőltető felkészülés

A pontozásos vereség ellenére rengeteg gratulációt kapott Kálucz Martin. – A meccs előtt úgy voltam elkönyvelve, hogy teljesen esélytelen vagyok, talán egy menetet sem bírok ki Wittner ellen. Ennek ellenére elég jó bunyót nyomtunk, s ez tetszett sokaknak, elismerőek a visszajelzések. Az RFA vezetői is meg voltak elégedve velem, azt mondták, szeretettel várnak vissza, csak szóljak, mikor leszek újra harcra kész – fogalmazott a 29 esztendős MMA-s, aki elárulta, nehéz volt az elmúlt időszak a számára. – Rendkívül megerőltető volt a felkészülés.

A három hónapos intenzív fizikai gyakorlás annyira megviselt, hogy lelkileg teljesen kimerültem. Viszont a gála és maga a meccsem annyira feldobott, hogy már most visszamennék a ketrecbe. Jó volt ez a meccs arra, hogy rájöjjek: van értelme kőkeményen csinálni ezt a sportágat.

Nagyon jóleső érzés volt, hogy Lókodi Attila mellett a csapatomban tudhattam Borics Ádámot, az ő jelenlétük óriási segítséget jelentett. Büszkeség töltött el, amikor Ádámot felismerték, s rangjához méltón, világsztárként kezelték a csarnokban – mondta Kálucz, aki elárulta, még kétmeccses szerződés köti az RFA-hoz, s már jelezte a vezetőség felé, hogy súlycsoportot vált, s egy kategóriával lejjebb, a váltósúlyúak között szeretne visszatérni az oktagonba.

Boros Norbert