A DEAC férfi futsalcsapata 2018 után szerepelhet ismét a Magyar Kupa négyes döntőjében. Négy évvel ezelőtt az együttest a Rubeola állította meg az elődöntőben. A csömörieknek szombaton a Messzi István Sportcsarnokban vághatott vissza a Debrecen – írja a deac.hu.

A találkozó első lövésével Szabó Ábel jelentkezett, de Csikós Eriknek nem kellett játékba avatkoznia. Kicsit később Rodrigo kb. 9 méterről tüzelt, a játékszer a kapufán csattant. Ezt követően Szabó pörgetése ment mellé, majd Szentes-Bíró Tamás dolgoztatta meg a Rubeola hálóőrét. Krajcsi sem unatkozott, mivel a vetélytárs nem csak a védekezésre összpontosított. A debreceni kapuvédő előbb Kovács Balázs, aztán Schrancz Balázs, végül Hadzsi Máté löketét is védte. Sokáig úgy festett, hogy az első játékrészben nem láthat gólt a publikum, ám a szünet előtt Rodrigo lekészítését követően Szentes-Bíró a léc alá tüzelt.

A térfélcserét követően a lelkesen küzdő Rubeola egalizált: Maruzsi centerezéséből Kovács köszönt be. Nem sokáig szerepelt 1-1 az eredményjelzőn, mivel a 23. minutumban Szabó Ábel ünnepelhetett. Aztán Siska szolgálta ki Harmatit, aki élt a lehetőséggel. Nem adta fel a küzdelmet a rivális, mivel egy berúgásból faragott a hátrányán. Később kiderült, hogy ez volt a Pest megyeiek utolsó puskapora. A hátralévő időben Berecz és Szentes-Bíró vette be az NB II.-es egylet kapuját, érdekesség, hogy mindkét alkalommal Rodrigo adta a gólpasszt. A DEAC brazil játékosa közel járt ahhoz, hogy ő is betaláljon, de a kapufa kibabrált vele. Sajnos a vége előtt egy ütközés után Krajcsi maradt a földön, a cerberus nem is tudta folytatni a játékot.

Siskáék a vasárnapi döntőben a Haladással találkoznak. A szombathelyiek a Veszprémet 3-2-re verték, ezzel biztosították a helyüket a fináléban.

A döntőt vasárnap 19.45-től rendezik meg, a találkozót az M4 Sport+ élőben közvetíti.