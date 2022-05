A nőknél a bajnoki bronzérmes 2F-BAU Tolna-Mözs és a címvédő DEAC együttese jutott a döntőbe a Futsal Magyar Kupában. A kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban zajló végjáték szombati elődöntőiben előbbi 7-2-re nyert a másodosztályú Miskolci Vénusz ellen, utóbbi pedig 5-1-re győzte le a Budaörs együttesét. A DEAC és a Budaörs a bajnoki döntőt is egymással vívja, a debreceniek két mérkőzés után 2-0-ra vezetnek a három nyert meccsig tartó párharcban, miután előbb 3-1-re, majd 1-0-ra nyertek – emlékeztet az MTI.

Elődöntős eredmények 2F-BAU Tolna-Mözs - Miskolci Vénusz 7-2 (2-1) DEAC - Budaörs-Endo Plus Service 5-1

A Debrecen már a mérkőzés elejétől többet birtokolta a játékszert, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Egyébként mindkét csapat játékába több bosszantó hiba csúszott, aminek az egyik oka a nagy tét is lehetett – számolt be a DEAC hivatalos oldala. Aztán Krascsenics Csillát a hatos környékén szabálytalanul állították meg, a szabadrúgást Üveges Katalin végezte el, de a sorfal blokkolt. A másik oldalon Tell Zsófia tesztelte Torma Lillát, a cívisvárosi kapus magabiztosan hárított. Érett a DEAC első gólja, ám Sovány Liza és Nagy Anikó is a kapufát találta el. Végül a 13. percben Fülöp Diát faultolták, így a mieink ígéretes pozícióból végezhettek el szabadrúgást. A labda mögé Horváth Viktória állt, a kulcsember kb. 6,5 méterről küldte a labdát a budaörsi kapuba. Miután hátrányba került az ellenfél, sebességet váltott. A legnagyobb esélye az egyenlítésre Tellnek volt, de Torma eszén most sem sikerült túljárnia. A szünet előtt még Pócsik Lívia veszélyeztetett, de az állás nem módosult.

A második játékrész nem úgy indult, ahogy azt a debreceniek remélték, mivel Kirschner Kamilla egalizált. A budaörsi játékos első próbálkozását még „olvasta” Torma, de a kipattanónál már nem segíthetett a kapuvédő. A Budaörs öröme nem tartott sokáig, ugyanis Horváth átlövése nem „ízlett” Csizmóknak. Ezt követően a DEAC öles léptekkel közelített a döntő felé. Előbb Üveges Katalin felívelését követően Tóth Nóra talált be szép mozdulattal, majd Fülöp labdát szerzett, végül a jobb alsóba bombázott. Fülöp a gólja után egy asszisztot is kiosztott, a támadást Sovány fejezte be (1-5). A hátralévő időben Csizmókot többször is megdolgoztatta az egyetemi gárda, ám az eredmény nem változott.

A döntő vasárnap 16.15-kor kezdődik.