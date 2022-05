Magabiztos győzelmet aratott a DEAC kézilabdacsapata a Komárom felett az NB I/B alsóházi rájátszás 5. fordulójában szombat délután.

Kezdetben még kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, a vendégek a 10. percig tartották a lépést, utána azonban egyre nagyobb lett a hazai fölény. A Komáromnál a 172-szeres válogatott Harsányi Gergely góljai némileg reményt nyújthattak számukra, ám ez a remény tiszavirág-életűnek bizonyult, ugyanis a debreceniek magabiztosan kézilabdáztak. Kathi Péter remek hatékonysággal lőtt, mind az öt próbálkozása eredménnyel zárult, de a többiek is hozzátették a magukét, így a félidőben 20–12-es hazai vezetésnek örülhettünk.

A második játékrész elején Mándi Norbert hetest védett, és a kipattanót is hárította, ami megadta a lökést a remek folytatáshoz a hazaiaknak. Pethő Ákos a hátán vitte a csapatot, rendre jó megoldásokat választott, de István Péter és Gidai Máté is szépen termelte a gólokat. A komáromiak a kapust lehozva hét a hat elleni taktikát alkalmaztak, de nem sok sikerrel. Az üres kapuba távoli gólokkal duzzasztották még nagyobbra a különbséget a debreceniek, még Boros Tamás is – aki az egész meccsen védéseivel tartást adott a DEAC-nak – betalált kétszer. Ekkor már több mint tízzel mentek a cívisvárosiak, Bíró Imre vezetőedző bátran vetette be a fiatalokat, akik éltek is a lehetőséggel. A találkozón végül 15 gólos, 39–24 hazai győzelem született.

Bíró Imre tanítványai a Komárom elleni sikerüknek köszönhetően feljöttek a tabella ötödik helyére.

HBN