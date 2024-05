Lila tenger, amíg a szem ellát – egyszerűen mesebeli látványt nyújt az Ondódi Levendulás így május végén, mikor nyílni kezdenek az apró, illatos virágok. A városrész Kádár dűlői legelőjén az Ónadi házaspár a család és a barátok segítségével 2021 októberében kezdte el telepíteni a szabadgyökeres levendulatöveket. Mára pedig valóságos kis lila oázis alakult ki. Alig egy évvel ezelőtt a család portálunknak elmondta, hogy 2 ezer 500 négyzetméteren több mint háromezer tő gondozásával foglalkoznak.

A levendula virágai nemcsak szépek, hanem illatosak is

Forrás: Czinege Melinda

A levendula nemcsak szép, de sokoldalúan hasznosítható is

A házaspártól egy korábbi látogatásunkkor megtudtuk, a növény sokféleképpen felhasználható, készülhet belőle szörp, tea, sütemény, fagylalt, de molyűzőként, szúnyogirtóként és illatosítóként is szívesen használják. Ónadi Imre továbbá azt is elmondta, ha a sokoldalúsága nem elég, akkor évi kétszeri magával a virágzásával is megörvendeztet bennünket, már ha megfelelően gondozzuk őket.