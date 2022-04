A Debreceni Egyetem férfi röplabdacsapata folytatja szereplését az Extraliga rájátszásában kedden este. A cívisvárosiak, miután az alapszakaszt a hetedik helyen zárták a Dunaújvárost megelőzve, a negyeddöntőben a Kaposvárral mérkőztek meg. A három sikerig tartó párharcban a hajdúságiak összesítésben 3–1-es vereséget szenvedtek a somogyiakkal szemben. A bajnokság következő szakaszában az 5-8. helyért játszanak Fodor Antal tanítványai, ellenfelük a Kistext alakulata lesz. A fővárosiak a legjobb nyolc között a lehető legsimábban búcsúztak a Kazincbarcika ellen. A három összecsapás mindegyikén 3:0-ra diadalmaskodtak a borsodiak. Tehát ilyen előjelekkel várhatják a felek az egymás elleni megmérettetéseket, amely párharc szintén az egyik részvevő harmadik sikeréig tart majd.

Az első felvonás előtti napon a debreceniek vezetőedzője, Fodor Antal beszélt várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – Most volt bő két hetünk a negyeddöntős mérkőzéseket követően. Sajnos az első napokban történő felkészülésünkbe a vírus is beleszólt, a csapat felén átment egy betegséghullám, így egy kicsit vissza kellett fogni a munkát.

De szerencsére a múlt hét közepétől már mindenki tudott edzeni, úgy látjuk, hogy fizikailag készen állnak a megmérettetésre.

Bízom benne, hogy az első felvonásban sikerült győzelemmel kezdenünk. Ugyanis komoly tétje van a párharcnak, hiszen, aki továbbjut, az a folytatásban játszhat az 5-6. helyért, illetve már biztosan megőrzi az első ligás tagságát is. Viszont, aki vereséget szenved, az valószínűleg a Dunaújvárossal csatázhat a bennmaradásért – mondta.

Fodor Antal | Forrás: Napló-archív

A tapasztalt szakember arról is beszélt, hogy szerinte milyen játékerőt képvisel a Kistext. – Nagyon jó együttes a fővárosiaké, minőségi röplabdázók alkotják a keretüket. Több idegenlégiós is van az alakulatukban, ők kiemelkednek a mezőnyből. Illetve több magyar válogatott játékos is a csapatuk tagja, ők is komoly játékerőt képviselnek. Az alapszakaszban kétszer is fölülmúlták a negyeddöntős ellenfelünket, a Kaposvárt, viszont mi legutóbb legyőztük őket, ráadásul Budapesten – fogalmazott Fodor Antal, majd hozzátette, hogy ők többnyire a saját stílusukra koncentráltak a felkészülés során. – Ha mindig igazodnánk az aktuális ellenfelünkhöz, az nem biztos, hogy eredményre vezetne, mert akkor állandóan változtatnunk kellene a játékunkon. Elsősorban a mi védekezésünk és támadásunk különböző variációt próbáljuk finomítani, ez lehet a siker kulcsa. De természetesen ismerjük a Kistext röplabdázóinak kvalitását, van néhány karakter az együttesben, akiknek nagyon jellegzetes a technikája, rájuk külön oda kell figyelni majd – zárta gondolatait Fodor Antal.

A párharc első felvonását a fővárosban rendezik kedden 18 óra 30 perctől. A hazai meccsre pedig péntekig kell várni, Ádám Andrásék 19 órától fogadják a Kistextet a DESOK-ban.

Arany Balázs