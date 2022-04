Hazánk legjobbjai ugranak medencébe a szerdától-szombatig tartó 124. Úszó Országos Bajnokságon. A Debreceni Sportuszodában megtartott viadalon a nézők klasszisok sorát láthatják vízbe csobbanni: itt lesz Milák Kristóf, Kapás Boglárka, Hosszú Katinka, Szabó Szebasztián, ahogy az uszonyos úszás királynője, Senánszky Petra is. Az ob azért is kiemelt jelentőségű, mert Sós Csaba szövetségi kapitány ezután hirdet keretet a júniusi, budapesti vizes világbajnokságra. A megmérettetésen összesen 62 egyesület 459 versenyzője vesz részt, köztük a Debreceni Sportcentrum–Sportiskola (DSC-SI) 29 úszója. Kókai Dávid, a DSC-SI úszószakosztályának vezetője maga is érdeklődve várja, fiatal tanítványai mire lesznek képesek a nívós mezőnyben.

– A fiatalok számára azért az év fő versenyei majd nyáron lesznek, de kiváló megmérettetési lehetőség, hogy ilyen mezőnyben hazai pályán szerepelhetnek. Ezért is törekedtünk arra, hogy minden úszónkat aki szintidővel rendelkezik, benevezzünk az adott versenyszámba – ismertette a Naplónak Kókai Dávid. – Nyilván tőlük nem várunk döntős helyezéseket, nem is lenne reális.

A nagyoknál döntős, sőt érmes reményeink elsősorban Senánszky Petra és Holoda Péter esetében vannak, de Gál Kincső, illetve Zombori-Szalontai Ferenc is odaérhet finálét érő pozícióba.

Minden váltót kiállítunk a versenyen, van olyan amellyel már évek óta érmet nyerünk, vagy nagyon közel vagyunk hozzá. Ezeket kiemelten kezeljük, már a lehető legjobb összeállításban állítjuk oda őket délelőtt is, de lesz olyan váltó, ahol a serdülő országos bajnokságra készülő utánpótlás korosztályok csapatai kapnak majd lehetőséget – taglalta.

Kókai Dávid | Fotó: Czinege Melinda

A honi élvonal furcsa helyzetben találta magát, hiszen már közel van már a budapesti vizes világbajnokság, emiatt úgy kell eredményt produkálniuk az ob-n, hogy a valódi csúcsformát majd a vb-n kell hozni. Ám mivel az országos bajnokság nagy súllyal esik bele a vb-csapatba kerülésbe, senki sem veheti, és nem is fogja félvállról venni az elkövetkező napokat.

A debreceni világklasszis Senánszky Petra még bonyolultabb helyzetben van, hiszen ha meghívót kap a vb-re, 50 gyorson mindenképp szeretne elindulni, viszont rá 12 napra rendezik a Világjátékokat, ahol két sportágban – uszonyos úszás, illetve élet- és vízimentés – is megméretteti magát.

– Mivel Petra egyéniben most csak 50 gyorson indul, így a 4x100-as női váltóban ő fog úszni elsőnek, hogy legyen 100 méteren is mért ideje. Próbáltunk egy olyan köztes formát kialakítani erre az időszakra, ami lehetővé teszi azt, hogy már jó időt tudjon úszni, de azért nem lövünk el minden puskaport a formaidőzítésre – ígérte Kókai Dávid.

A másik hajdúsági éremesélyes, Holoda Péter helyzete is speciális, hiszen információink szerint tavaly véget ért a közös munkájuk Shane Tusuppal, így a kiválóság hazaköltözött Hajdúszoboszlóra, és a felkészülés egy részét a helyi uszodában, egy részét pedig a cívisvárosban végzi egyedi edzésterv alapján.

Az ob teljes programja a Magyar Úszó Szövetség honlapján megtalálható. Azok, akik nem a helyszínen szurkolnak, a 9 órakor rajtoló délelőtti előfutamokat a szövetség YouTube-csatornáján figyelhetik élőben, míg a 17.30-tól kezdődő döntőket az M4 Sporton követhetik majd.

