A Debreceni VSC labdarúgócsapata a Gyirmót FC Győrt fogadja az OTP Bank Liga 28. fordulójában, péntek este 20 órától. Legutóbb, amikor a Nagyerdei Stadionban mérkőzött meg egymással a két gárda, akkor a Loki 5–0-s kiütéssel küldte haza a kisalföldi együttest, a gyirmóti meccs azonban gól nélküli döntetlent hozott.

A Loki a múlt héten az Üllői útra látogatott, és sima, 3–0-s vereséget szenvedett a Ferencvárostól. Túl sok öröme nem lehetett a piros-fehérek szurkolóinak, de mindenképp örömteli volt látni a kezdőcsapatban az idei szezonban meglehetősen sokat hiányzó Kusnyír Eriket. – Ahogy a csapatkapitányunk, Dzsudzsák Balázs is mondta, a minőségbeli különbség kijött a találkozó végére. Jó meccset fogott ki a Fradi; ha volt helyzetünk, akkor azt bravúrral védte Dibusz Dénes. Az a tanulság, hogy több lehetőséget kell kialakítani magunknak, és hátul muszáj minimalizálni a hibák számát – hívta fel a figyelmet.

A Gyirmót a 11., a DVSC pedig a 10. helyről várja a bajnoki találkozót. A Lokinak hat meccsel a vége előtt hat pont előnye van, azonban egy esetleges vereség esetén ez lecsökkenne háromra, ami már meglehetősen veszélyesnek tűnik. – Rendkívül fontos rangadó vár ránk. Ha megnyernénk, akkor valamennyire talán fellélegezhetnénk. A győri együttes ott van a nyomunkban, úgyhogy óriási szükségünk van a három pontra – hangsúlyozta a futballista.

Maga mögött hagyta a bajt

A Loki fiatal jobbhátvédje az idény során sérülés, majd betegség miatt is számos bajnokit kényszerült kihagyni, de bízunk abban, hogy ez a nehéz időszak már a múlt. – Hála istennek, a lábamban egyáltalán nem érzek semmi fájdalmat. A betegség – azt mondhatom – már a múlté. Sokat hiányoztam ezek miatt, úgyhogy remélem, semmi más nem szól közbe, és teljes mértékben az utolsó mérkőzésekre tudok majd koncentrálni – fogalmazott Kusnyír Erik.

A Gyirmót debreceni vendégjátéka mellett az MTK paksi vendégjátékát is érdemes figyelemmel követni, hiszen a fővárosiak is 6 ponttal követik a Lokit a táblázaton. Negatív forgatókönyv esetén akár három egységre is megközelíthetik a DVSC-t az üldözők, viszont ha pozitívan alakulnak az események, akkor akár kilenccel is megléphetnek Dzsudzsák Balázsék. Így talán nem túlzás kijelenteni, hogy valódi hatpontos összecsapás következik.

A Debreceni VSC–Gyirmót FC Győr OTP Bank Liga bajnoki tehát pénteken 20 órától lesz a Nagyerdei Stadionban, és az M4 Sport élőben közvetíti majd.

Bakos Attila