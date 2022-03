Nagy debreceni helyzettel kezdődött a találkozó, Rastislav Spirko lövése kijött Adorján Attiláról, Berta Ákos próbálkozása pedig egy védőben akadt el. Egy kis kapurögzítést követően folytatódott a találkozó, és érkeztek az újabb vendéglehetőségek: Jordan Klimek és Gőz Balázs tesztelte a hazai hálóőrt. Élesebbnek tűnt a vendéggárda, Adorján megdolgozott a pénzéért. Klimek a másik kapu előtt is bemutatott egy veszélyes megmozdulást, de ezúttal valószínűleg a szívükhöz kaptak a hajdúsági drukkerek, hiszen csak Hetényi Zoltánon és a szerencsén múlt, hogy maradt a 0–0.



A harmad felénél átvette az irányítást a Szereda, ezzel párhuzamosan kapuja elé szorult a DEAC, de túlélték a nehéz perceket az egyetemisták. Spirko, majd Részegh botjában maradt a vezetés, nagy helyzetben egyikük sem tudott túljárni a két cerberus eszén.

A második harmadban folytatódott a kiegyenlített játék, bár az iram némileg csökkent. Sok veszélyt egyik csapat sem jelentett a másik kapujára. Vokla Roland szedte össze a találkozó első kiállítását, melyet gólra váltott a Sportklub: Sofron István bombázott a rövid felsőbe a 30. percben. 1–0.

Aztán ideiglenesen a hazaiak is megfogyatkoztak, Berta Ákos kétszer is veszélyeztetett, de nem volt szerencséje. Hetényi Zoltán újfent megmutatta, miért ő hazánk legjobb kapusa: O'Connor büntetőjét is hárította, meccsben tartva a Debrecent.

A záró etap csendesen telt, a hazaiak is egyre inkább a biztonságot helyezték előtérbe, és mivel a pénteki találkozóhoz képest sokkal jobban zártak a védelmek, ritkábban alakultak ki komoly lehetőségek. Mazzag Dánielt egy palánkra lökés után öt perc plusz végleges kiállítással büntették, de Becze butasága miatt ebből két percet létszám azonosságban játszott le az együttesek, és ha Sági Martin jobban koncentrál egyenlíthetett volna a DEAC. A végén a kapusát is lehozta Debrecen, de több gól nem esett, így 1–0-ra győzött a Csíkszereda.

Az egyik fél négy győzelméig tartó párharc állása 2–0, folytatás kedd este, de immár Debrecenben.

MSZ