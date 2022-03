A debreceni Sipos Lajos rendelkezik valószínűleg az ország egyik legnagyobb gombfocigyűjteményével, amely ottjártunkkor a nappalijának kanapéját szinte teljesen betelítette. Azonban a futball iránti szenvedélye másban is jól láthatóan megnyilvánul, például a lakás előszobájában minden fal tele van különböző klubok kis címeres zászlajaival.

A relikviák társaságában helyet foglalva Sipos Lajos belekezdett a gombfocikészlete történetébe.

– Gyermekkoromban szüleim vásároltak alkalmanként egy-két csapatot, később pedig a zsebpénzem költöttem rá. Sokat cserélgettem az iskolatársaimmal, illetve a trafikokban vadásztunk együttesek után, hogy növeljük a gyűjteményünket. Általában zsákbamacskát vettünk, mert nem lehetett megállapítani a csomagoláson keresztül, hogy milyen játékosokat tartalmaz a doboz. Az 1980-as években a játék igazán népszerű volt, tíz gyermekből legalább hat gombfocizott. Aztán ahogy telt az idő, nekem alábbhagyott a lelkesedésem, így a kollekcióm felkerült a padlásra. Később az unokatestvéremnek kölcsönadtam szinte az egészet, sajnos nem került vissza hozzám azóta sem – mondta.

Újra rátalált a régi hobbira

Sok idő telt el úgy, hogy Sipos Lajos nem is foglalkozott korábbi hobbijával, aztán egy este, amikor nagyobb gyermekének mesélt róla, akkor elővette a még megmaradt csapatokat. Ezek 23 évig pihentek a garázs és a tetőtér különböző zugaiban, de újra hatalmába kerítették a korábbi gyűjtőt. Ahogy a kezemben tartottam a rég nem látott készletet, teljesen elkapott a nosztalgia, és bizony azon vettem észre magamat, hogy hiába a fiam miatt kerültek elő, engem sokkal jobban érdekelt, mint őt. Szinte azonnal felmerült bennem a kérdés, hogy vajon hozzá lehet-e jutni még ilyen korabeli darabokhoz? Néhány nap múlva kíváncsiságból rákerestem az interneten a legnagyobb licites oldalon a gombfocikra, és meglepően tapasztaltam, hogy milyen széles a felhozatal. Így tért vissza a korábbi szenvedélyem, és ezáltal jutottam el mára odáig, hogy az együtteseim száma meghaladja az ezret – mondta büszkén, kezében tartva az egyik legértékesebbet, az 1970-es évekbeli Dunaújvárost.

Forrás: Molnár Péter

Ezt követően a házigazda külön kitért kedvenc klubjának, a Debreceni VSC-nek a különböző csapataira, hiszen láthatóan rengeteg bújt meg belőlük a dobozokban. – Elhatároztam, hogy a létező minden típusban, évjárattól függetlenül megszerzem az összes Lokit. Az 1979 és 1988 közöttiekkel képben voltam, hiszen ezt a korszakot vadásztam gyerekkoromtól kezdődően a mai napig. 1988 és 1993 között nem jelent meg egyetlen helyi gombfocigárda sem, ez betudható a DVSC első és másodosztály közötti liftezésének. Az 1990-es évek közepétől viszont volt bőven, egyrészt stabil NB I.-es klub lett a Loki, másrészt a készítők is évről évre kitettek magukért. Aztán 2000-es évekbeli kiadásokat sikerült összeszednem, de katalógus híján pontosan nem tudom, hogy melyek hiányoznak még, jelenleg 38-féle piros-fehér együttesem van. Akármilyen hihetetlen, de a 2009/2010-es Bajnokok Ligája-kiadásra még nem tudtam szert tenni, pedig nagyon hiányzik a gyűjteményből. Sajnos már csak ritkán találok olyan darabokat, amelyek nincsenek meg, de a mai napig nagyon örülök minden egyes új szerzeménynek – fogalmazott.

Igazi ritkaságok

Ahogy már említettük, Sipos Lajosnak számos más relikviája is van a gombfocicsapatok mellett. Sok régi zászló, évtizedekkel ezelőtti sport témájú könyvek, emlékezetes meccsek újságcikkei és egy hatalmas tábla, amelyre egykori Loki-labdarúgók dedikált fotói vannak posztok szerint felragasztva.

A kollekció tulajdonosa szívesen beszélt ezekről is. – Azzal kezdődött minden, hogy a Hajdú-bihari Naplóból és a Nemzeti Sportból kivágtam a DVSC meccseiről az újságcikkeket, majd beragasztgattam a kis füzeteimbe. Lelkesen csináltam éveken át, de ennek is az lett a sorsa, hogy egy régi ismerősömnek kölcsönadtam a teljes gyűjteményem, amelyet nem láttam viszont azóta sem. A kivágott cikkek sajnos nem pótolhatóak, pedig rengeteg munkám volt bennük – mondta Sipos Lajos, majd a jelenlegi kollekciójából kiemelt néhány becses darabot az asztalról. Az 1979-es kaleidoszkóp áll a szívemhez a legközelebb, ez volt az első DMVSC Híradó, amely bemutatta az együttes játékosait. Azokból az időkből számos műsorfüzetem is van, amelyeket az aktuális bajnokságok beharangozóiként lapozgattak az emberek. Ahogy pedig látni lehet, az előszobát a csapatok címeres zászlói díszítik. A gyűjteményem legutóbbi szerzeményét egy kedves barátomtól kaptam, az első Loki-induló eredeti kazettája, amelyet nagy becsben tartok – mondta. Ezt követően rámutatott egy gombfocipályára, amelyre posztonként beillesztette a DVSC korábbi játékosainak fotóit. – Akikkel csak tehettem, azokkal személyesen dedikáltattam, mert úgy egy közös képet is készíthettünk. Persze a távolság miatt ez nem volt mindenkivel megoldható, nekik elpostáztam a fotót, bízom benne, hogy ők majd visszaküldik nekem aláírva. Az utolsó ilyen táblámat akkor készítettem, amikor a fiam is elkezdett velem mérkőzésekre járni – mutatta a 2016-os Debreceni VSC kezdőcsapatát.

A hatalmas kollekció ellenére is vannak még olyan darabok, amelyeket szeretne beszerezni Sipos Lajos. A gombfocigyűjteményből nagy hiányzónak számít az 1972-es portugál, az 1990-es amerikai, valamint néhány 1970-es évekbeli magyar klubcsapat. A nagy táblára ragasztott fotók közül pedig nem mindegyiket sikerült még aláírattatnia az adott képen szereplő korábbi labdarúgóval, ezeket szeretné majd pótolni.

Arany Balázs