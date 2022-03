A világbajnoki selejtezők miatt három hét szünetre vonult a Tippmix Férfi NB I. A mezőnye, így három fordulóval az alapszakasz vége előtt minden csapatnak lehetősége van még rendezni a sorokat és felkészülni a sorsdöntő mérkőzésekre. A DEAC-Tungsram együttese egy rövid pihenő után a mögöttünk álló hét második felében újra elkezdte a közös munkát, a héten pedig két edzőmérkőzést is vív majd – írja a klubhonlap.

A Debreceni Egyetem alakulata szerdán a Naturtex-SZTE-Szedeák együttesét fogadja az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, míg szombaton a Szolnoki Olajbányászhoz látogat, mindkét találkozót zárt kapuk mögött rendezik. – Bár nem teljes csapattal, de most volt időnk a közös munkára, a két edzőmeccs célja, hogy megnézzük, hol tartunk. Azokat a taktikai elemeket, amiket az elmúlt időszakban gyakoroltunk, most szeretnénk kipróbálni, illetve az is fontos, hogy ne essünk ki ritmusból – foglalta össze a két összecsapás célját Berényi Sándor vezetőedző.

Az alapszakasz végeztével – és a rájátszást megelőzően – a középszakaszban folytatják majd a küzdelmeket a csapatok, a felsőházba az első öt együttes, a középházba a 6-10. helyezettek, míg az alsó házba a reguláris szakaszt 11-14. helyen zárók kapnak besorolást. A felsőház első három helye már elkelt, a Falco (20-3), a Szolnok (15-7) és a Sopron (15-8) már biztosan a legjobbak között kezdheti meg a középszakaszt. A Körmend (14-9) is nagyon közel van az első ötbe kerüléséhez, nekik már csak egy győzelem kell a céljaik eléréséhez, bár a sorsolásuk nem tűnik túl egyszerűnek – Sopron (otthon), KTE (idegenben), Kaposvár (idegenben).

A maradék egy – vagy a Körmend botlásainak köszönhetően két – kiadó helyért még öt csapat van versenyben. A DEAC-Tungsram szempontjából vizsgálva a lehetőségeket egy biztos, hogy ha a hátralévő három bajnokit megnyerik Polyák Lászlóék, úgy bejutnak a felsőházba, míg ha egyet sem vagy csak egyet nyernek, szinte biztosan nem jutnak az első ötbe. Amennyiben „csak” két sikert sikerül jegyezni az alapszakasz zárásáig, úgy az Alba Fehérvár, Kaposvár, Szeged, Kecskemét négyesre kell majd odafigyelni.

– Három nagyon fontos mérkőzés vár ránk, egyelőre még nem számolgatunk, mindig csak a soron következő összecsapásra fókuszálunk. A két hazai a Paks és a Kecskemét ellen nagyon nehéznek ígérkezik, főleg úgy, hogy az ASE újabb légióst igazolt, de azt gondolom, hogy a céljaink elérése érdekében ezeket muszáj hoznunk. A kettő között a listavezető Szombathelyhez látogatunk, ahol mindent megteszünk majd a bravúr érdekében – értékelte az esélyeket a DEAC-Tungsram vezetőedzője.