A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két, a ­DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat, és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

A hét végén megkezdődik az NB I.-es pontvadászat harmadik köre, ez azt jelenti, hogy eddig már minden együttes játszott egymással két alkalommal. A Loki ahhoz a Honvédhoz látogat, amelyiket egyedüli csapatként mind a két eddigi meccsen legyőzte. – Örülök, hogy taktikusan játszott a Loki, és nem rohanta le az MTK-t, mert ez bejött. Abszolút megérdemelt és fontos győzelem volt ez, hiszen a vetélytársak is gyűjtögették a pontokat – mondta Bernáth Csaba. – Ez valamilyen szintű megnyugvást is adhat, hogy a középmezőnyben tanyázunk jelenleg, hiszen két fontos meccsünk jön a Honvéd és az Újpest ellen. Jó lenne, ha egyik meccsen sem kapnánk ki, szerintem ehhez azt a játékot kellene erőltetni, mint az előző találkozókon – fogalmazott.

Kiegyezne egy döntetlennel

Szebeni István nagyon szurkolt a Lokinak, és boldog volt, hogy sikerült győzni az MTK ellen. – Nagyon jólesett látni, hogy ezúttal sem volt átjáróház a védelem, mert erre a hazai sikerre hatalmas szükség volt. Ha otthon aránylag jó eredményeket tud elérni egy gárda, akkor azzal bent lehet maradni. Továbbra is sűrű a mezőny, és lehet látni, hogy két jó meccsel hány helyezést lehet előrelépni. Azonban ez fordítva is így van, két rosszal ugyanennyit lehet visszacsúszni. Ráadásul, szerintem a legtöbben arra számítottunk, hogy a Gyirmót majd simán kiesik, de úgy tűnik, hogy nem teszi meg ezt a szívességet, ezért több gárda is vakarhatja a fejét. A Honvéd ellen persze örülnék neki, ha nyernénk, de én személy szerint kiegyeznék egy döntetlennel is Kispesten – mondta a televíziós szakember.

Bakos Attila