Egy nem túl szép mérkőzésen 1–0-ra nyerve szerezte meg a nagyon fontos három pontot az MTK ellen vasárnap este. Joan Carrillo vezetőedző nem változtatott a 21. fordulóban a Puskás Akadémiát idegenben 2–0-ra verő csapaton. Viszont a spanyol mester a cserék közé nevezte a múltkor hiányzó Varga Józsefet és Korhut Mihályt.

A vendégek az elejétől igyekeztek megzavarni a piros-fehérek támadásvezetését, ha kellett, a szabálytalanságtól sem riadtak vissza, amit előbb Dorian Babunski, majd Pávkovics Bence feje bánt. Idővel visszaálltak a fővárosiak, és átvette az irányítást a Loki. Főleg a bal oldalon erőltették a támadásokat a piros-fehérek, de ezek kevés riadalmat okoztak a vendégvédők között. Márton Gábornak, az MTK trénerének mégsem tetszett valami, aminek hangot is adott, így Berke Balázs játékvezetőnek kellett lenyugtatnia. A másik oldalon Joan Carrillo sem volt nyugodt, többször is hangosan utasította fiait. Az első komoly hazai lehetőség David Babunski előtt adódott, de tekerése elszállt a hosszú felső fölött. Utána viszont többször is nehéz pillanatokat élt át a Debrecen, többször is Gróf Dávid védéseire volt szükség, hogy ne változzon az eredmény.

A 26. perc elhozta a Loki vezető gólját: egy szöglet utáni visszaívelést Sylvain Deslandes fejelt Pávkovics Bencéhez, aki előredőlve a hosszúba bólintott. 1–0!

Hátrányuk tudatában a kék-fehérek megpróbálták fokozni a nyomást, de csak meddő mezőnyfölényre futotta az erejükből. A játékrész végére kissé leült a meccs, így hazai vezetésnél vonultak szünetre az alakulatok.

Az MTK szakmai stábja szünetben kettős cserével jelezte, hogy nem tettek le a pontszerzésről, át is vették a kezdeményezést. Beszorult a Loki, de aránylag jól állt a lábán a hazai védelem. A játékrész első komoly lehetőségénél David Babunski éles beadásáról maradt le egy hajszállal Baráth Péter. A 66. percben Poór Patrik kapott egy remek passzt a jobb szélen, lapos beadását Szécsi Márk tette kapura, de a vendégek kapusa hárította a lövést. Joan Carrillo kettős cserére szánta el magát ezt követően, Dzsudzsák Balázs és Szécsi Márk hagyta el a pályát, helyükre Bényei Ágoston és Sós Bence érkezett friss erőként. A 75. percben úgy tűnt, hogy büntetőhöz jut a DVSC, de a VAR les miatt felülbírálta a játékvezető ítéletét. A közönség tüntetett, de az MTK következett szabadrúgással. Deslandes fejelt össze Miovszkival, de szerencsére rövid ápolás után mindketten folytatni tudták a játékot. Az utolsó percekre érkezett a Lokomotívba Ugrai Roland és Baranyai Nimród – David Babunski, valamint Poór Patrik hagyták el a pályát. Az idő múlásával puskaporos lett a hangulat, több sportszerűtlen jelent is tarkította az utolsó perceket. A lefújás előtt még debütált a csapatban Rácz Balázs, a Loki pedig kibrusztolta az 1–0-s győzelmet!

MSZ