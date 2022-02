A DVSE vízilabdacsapatára fontos bajnoki vár szombat este a Szentes ellen. A debreceniek legutóbb Szegeden szenvedtek 9–7-es vereséget, míg a piros-kékek 21–12-re kaptak ki az FTC otthonában. A két gárda elég közel van egymáshoz a tabellán, hiszen a cívisvárosiak utolsó helyen állnak hat egységgel, és őket előzi meg a szentesi gárda egy ponttal.

Süveges Máté, a debreceniek vezetőedzője nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Próbálunk fizikálisan és mentálisan is a lehető legjobban felkészülni az összecsapásra. A bajnokság ezen szakaszában egyik csapat sem tud nagyon sok újat mutatni a másiknak. Inkább azon lesz a hangsúly, hogy azokat az elemeket, amelyeket eddig gyakoroltunk százszázalékos koncentrációval és fegyelmezettséggel hajtsuk végre a meccsen. A szezon egyik legkiemeltebb mérkőzése vár ránk, természetesen mindenkin van nyomás a gárdában. De a srácoknak elmondtam, ennek pozitívan kell hatnia ránk, mert a mi érdemünk, hogy előzési lehetőségünk van, hiszen behúztunk két győzelmet a korábbi fordulókban. Ettől függetlenül ez is egy ugyanolyan összecsapás, mint a többi, ezt is szeretnénk megnyerni – mondta az edző.

A Szeged elleni múlt hétvégi találkozóról is szót ejtett a DVSE mestere. – Kielemeztük az előző mérkőzésünket, a legnagyobb tanulság, hogy agresszívabban kell kezdeni, hiszen az első negyedben négy gólt kaptunk, az tulajdonképpen megpecsételte a sorsunkat. Nagyobb határozottságra van szükségünk, illetve mind elöl, mind hátul sokkal pontosabban kell játszanunk. De volt pozitívum is a szegediek ellen, hiszen visszajöttünk a meccsbe a végén, az utolsó negyedet nyertük is. A kondíciónk tehát rendben van, egy-két játékosnak fejben a kezdetektől a medencében kell lennie, hogy sikeresek lehessünk szombaton – nyilatkozta Süveges Máté.

A vezetőedző zárásként azt is elárulta, hogy a Szeged ellen hiányzó Török Béla meggyógyult betegségéből, és várhatóan teljes kerettel futnak neki a sorsdöntő ütközetnek.

A DVSE–Szentes összecsapást szombaton 18 órától rendezik a Debreceni Sportuszodában.

Arany Balázs