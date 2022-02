Egy új szervezet, az RFA (Real Fight Arena) felkavarta az állóvizet a vegyes harcművészet, azaz az MMA világában. A szlovák-cseh közös összefogással létrehozott társaság nem titkolja az ambícióit, kezdettől fogva azt állítja, hogy a térség egyik legnagyobb szervezete szeretne lenni. A konkurenciaharc megkezdődött, ugyanis a régióban eddig meghatározó szerepet betöltő Oktagon máris sárdobálásba kezdett, miszerint az RFA nem túl sportszerű módon csábítja el tőlük a legjobb versenyzőket, illetve irreálisan magas fizetést biztosít a harcosai számára. A tervek szerint az újonnan létrehozott szervezet az első két évben Csehországban és Szlovákiában rendez gálákat, azt követően terjeszkedni akarnak, melynek elsődleges célpontja Magyarország lesz. Az RFA első, bemutatkozó gáláját május 14-én, a pozsonyi NTC Arenában rendezik – debreceni fighterrel a ketrecben. Az RFA debütáló eseményén megmérettetik Kálucz Martin, a Lókodi Fight Club SE versenyzője, akinek a közelmúltban egy prágai sajtótájékoztatón kellett kamerák elé állnia.

A főkártyán kapott helyet

– Természetesen örömmel konstatáltam a hírt, hogy egy feltörekvő, nagyon komoly célokkal rendelkező új szervezet alakult az elmúlt év végén, s titkon bíztam benne, hogy számítanak rám. Szlovákia és Csehország eddig is elismert központja volt az MMA-nak a régióban, de az RFA még a jelenleginél is magasabb szintre kívánja emelni a sportágat. Ennek az egyik jele volt az a nagyszabású sajtótájékoztató, amit február 2-án Prágában tartottak. Sok hasonló rendezvényen vettem már részt, de ilyen nívós sajtóeseményen még nem voltam hazánkban – válaszolta érdeklődésünkre Kálucz Martin, aki elárulta, ez lesz a legrangosabb gála, amin valaha ketrecbe lépett. – Az a megtiszteltetés ért, hogy a főkártyán kaptam helyet, ráadásul egy rettentően erős ellenfél, a szlovák Jozef Wittner ellen bizonyíthatok. Felesleges lenne „vetítenem”, ugyanis én leszek az „underdog”, így az esélytelenek nyugalmával megyek bele a meccsbe, de nem titkoltan meglepetésre készülök. A riválisom brutális fizikai erővel rendelkezik, szinte felőrli az ellenfeleit a menetek alatt. Természetesen már kidolgoztuk a taktikát ellene, erre „fekszünk rá” a hátralévő időben. Úgy érzem, fizikailag rendben vagyok, a kezem jó, erről több leütés is tanúskodik. A fizikai erőnlétemen akarok még fejleszteni, ennek megfelelően heti 10-12 edzésem van, sokszor készülök Budapesten és Nyíregyházán. Nagyon jólesett, hogy számos magyar MMA-s felajánlotta a segítségét a felkészüléshez, még a legmagasabban jegyzett versenyzőnkkel, Borics Ádámmal is beszéltük, amennyiben itthon van, mindenképpen számíthatok rá. Nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz a bemutatkozásom az RFA-nál, és hosszabb távon számolnak majd velem – fogalmazott a 29 esztendős hajdúsági fighter, aki azt is elárulta, hogy a küzdelem során Lókodi Attila és Taskó Rodrigó segíti majd. Kálucz Martin elmondta, a pozsonyi gálán olyan teljesítménnyel szeretne előrukkolni, amivel a közelmúltban elhunyt pályatársa és egyben barátja, Gönczi János is elégedett lenne.

Az RFA hivatalos oldaláról kiderült, hogy Káluczon kívül még Horváth Ádám és Bereczki Dominik képviseli hazánkat a rendezvényen, előbbi MMA, utóbbi muay thai szabályrendszerben küzd majd.

Boros Norbert