Világjátékok indulási jogot szerzett az Andrea Silvestri, Váradi Martina kettős. A többszörös magyar bajnok latin táncos duó így a wroclawi játékok után másodszor képviselheti a magyar színeket a Világjátékokon, tudatta közleményben a Nemzeti Versenysport Szövetség.

A spanyolországi Fene városa adott otthont a Világjátékok-kvalifikációnak, ahol Andrea Silvestri és Váradi Martina az ötödik helyen végzett, ezzel kvótát szerzett a birminghami játékokra.

Váradi Martina elmondta, idén már profiként versenyeznek.

Ebben a sportágban ez egy váltásnak számít, bízunk benne, hogy a legjobb formánkat tudjuk majd nyújtani a Világjátékokon. A vírushelyzet most már sokkal jobban engedi az utazásainkat, így egyszerűbb lesz a felkészülés és a versenyzés is

– mondta a sporttáncos, aki hozzátette, a játékokig néhány nemzetközi versenyen lépnek parkettre, valamint a hazai közönség láthatja őket a márciusi magyar bajnokságon is.

Zsámboki Marcell, a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöke kifejtette: a Világjátékok idei programján a táncsport összes szakterülete képviselteti magát. „A standard, latin, akrobatikus rock and roll és az olimpiai sportágként 2024-ben debütáló break is ott lesz Birminghamben. A már említett Andrea Silvestri, Váradi Martina kettős mellett a delegációt erősíti a 2021-es Rock and Roll Világbajnokságon kvalifikációt szerzett Bánhidi Dániel, Czetl Fanni párosunk is. A break szakterületen nagyon fiatal és tehetséges versenyzőink vannak, de az ő Világjátékok-kijutását jelen pillanatban még nem valószínűsítjük” – összegzett Zsámboki Marcell.