A Debreceni Egyetem jégkorongcsapata hétfőn és kedden elkezdte a playoff-kvalifikációs szereplését az alapszakasz lezárása után a Titánok együttese ellen. Az első összecsapáson magabiztos 5–0-s, a másodikon viszont mindössze hosszabbítást követő 4–3-as sikert értek el György József tanítványai, mindkétszer hazai környezetben. A párharc három győzelemig tart, tehát a cívisvárosi hokisoknak még egyszer kell felülmúlniuk a székesfehérváriakat a továbbjutáshoz.

Az 5–0-s összecsapás utolsó találatát szerző Jakabfy Sámuel értékelte eddigi teljesítményüket a Hajdú-bihari Naplónak. – Az első meccsen minden a terv szerint ment, jól teljesített az egész csapat, az eredménnyel is teljesen elégedettek voltunk. A második találkozón a fehérváriak jelentősen jobban odatették magukat, illetve mi sem hoztuk ugyanazt a szintet, mint egy nappal előtte. Ez az eredmény egy jó ébresztő volt számunkra, hogy minden mérkőzést ugyanolyan komolyan kell vennünk, de szerencsére így is győzelmet arattunk. Reméljük, idegenben is folytatjuk sorozatunkat. Ehhez viszont sokkal jobban kell koncentrálnunk – mondta a debreceniek fiatal játékosa.

Jakabfy Sámuel még azt is elárulta, hogy György József vezetőedző a második meccset követően nem volt elégedett a mutatott játékkal, viszont a győzelemnek természetesen ő is örült. Továbbá hozzátette, ez jó tanulópénz számukra, hogy minden találkozót komolyan kell venniük.

A DEAC Titánok elleni, harmadik összecsapását csütörtökön rendezik 18 óra 40 perctől, ezúttal Székesfehérváron.

Arany Balázs

Borítókép: Jakabfy Sámuel (6-os mezben) szerezte az egyik találatot az 5-0-s sikert hozó meccsen