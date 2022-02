A debreceni polgármester ünnepi szavait követően a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András szólt a vendégekhez. – Bíztunk benne, hogy a felújított Főnix Arénában, a küzdőtéren tarthatjuk meg ezt a gálát, ez sajnos nem valósulhatott meg, azonban örülök, hogy így is összegyűlhettünk, és közösen ünnepelhetünk. Fantasztikus eredmények és sikeres rendezvények fémjelezték a 2021-es évünket. Sporttörténelmi pillanat volt, hogy öt versenyző képviselhette a Debreceni Sportcentrumot a tokiói olimpián, ezzel a vidéki egyesületek közül a legtöbbet. A kiváló versenyzők mellett pedig fontosak azok a szakemberek is, akik felkészítik őket. Büszkék vagyunk, hogy tavaly két szakemberünk, Kozma Mihály és Suba László is Hajdós Alfréd-díjban részesültek. A létesítmények is nagyon fontosak a működésünkben, a 2021-es esztendő legfontosabb beruházása volt a névváltozáson is átesett Főnix Aréna felújítása – emlékezett vissza a klub vezetője.



Az ünnepi köszöntőket követően Papp László és Becsky András adták át a jó tanuló, jó sportoló kitüntetéseket a nemzetközi versenyeken részt vevőknek szánt különdíjakat, a szakosztályok legjobbjainak és az év sportolóinak, edzőjének járó elismeréseket.

A Debreceni Sportcentrumot évek óta támogató id. Bárány László, ifj. Bárány László és Bárány Péter idén is 1-1 millió forinttal támogatott három kiváló sportolót, és idén először 500-500 ezer forinttal a kiválasztottakat nevelő edzőket is.



Az est végén bejelentették, hogy a Debreceni Sportcentrum sportolója lett világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kardvívó, Iliász Nikolász.

Bakos Attila