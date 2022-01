A harmadik etapban is egy ideig a vendégek akarata érvényesült, már 4:10 és 6:16 is állt az eredményjelzőn. Ezt követően összekapta magát a hazai gárda, és főleg Débora Araújo Riberio támadásainak, majd nyitásainak köszönhetően közelebb zárkózott. 16:19-nél azonban ismét egy nyitást, majd egy támadást hibáztak a debreceniek, majd a kispesti Horváth Dóra is eredményes volt, így már 16:22-re vezettek a fővárosiak. Innen a legtöbb csapat már feladja a küzdelmet, de a DSZC-Eötvös DSE nagy hajrát nyitott és 24:24-nél kiegyenlített. Sőt, az ezúttal szélsőütőként szereplő Fehérvári Vivien szép blokkjának köszönhetően 26:25-nél szettlabdához jutott. Néhány másodperccel később, 27:26-nál is volt még esély bezsebelni a játszmát, de végül 28:30-ra megnyerte a játékrészt – és így a mérkőzést is – a Kispest SE.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb január 29-én, 15 órától a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban a MÁV Előre SE-Bericap ellen játszik.

DSZC-Eötvös DSE – Kispest SE 0:3 (-20, -9, -28)

DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum. Vezette: Nagy Zsombor, Adler László

DSZC-Eötvös DSE: Fehér Anna Ditta, Takács D. Orsolya, Fehérvári Vivien, Tóth Kinga, Béni Kitti. Victoria Paige Young. Csere: Papp Csenge (liberó), Pálfi Kitti, Ribeiro Araújo Debora, Berza Fanni. Edző: Szombathy András

Kispest SE: Benedek Réka, Németh Judit, Horváth Dóra, Lisztes Lili Szilvia, Dani Laura, Szabó Kincső Katalin. Csere: Karkusz Dominika (liberó), Kőszegi Zsófia Katalin, Vígh Ivett, Nagy Orsolya Andrea. Edző: Takács Gergely