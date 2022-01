A 30 esztendős futballista 2011-ben, mindössze 20 éves korában került fel a Loki felnőttcsapatához. Egy Vasas elleni bajnokin debütált az élvonalban, majd rögtön egy sérülés hátráltatta, ám hamar visszaverekedte magát a kezdőbe - olvasható a dvsc.hu-n.

A klubhűség mintapéldája azóta alapemberré vált, stabil tagja a DVSC-nek, melyben 228 mérkőzésen 14 gólt szerzett.

– Jólesett, hogy az új vezetőség is hosszú távon tervez velem. Számomra ez egy olyan visszajelzés, hogy jól végzem a dolgom, igyekszem a jövőben is így folytatni. Úgy érzem, az évek során egy olyan szerepbe nőttem ki magam az öltözőben, hogy meghatározó egyéniség vagyok. Az idősebb labdarúgók közé tartozom, szerencsére hallgatnak rám a fiatalok is, és ez szintén egy jó visszajelzés a számomra – fogalmazott Ferenczi János, aki a Minaj elleni felkészülési találkozóról egy kisebb sérülés miatt hiányzott. – Az egyik múlt heti edzésen egy rossz mozdulat után meghúzódott a lábam, az orvosok tanácsára pedig három napot pihennem kellett. Bízom benne, a Kisvárda elleni bajnokira már nem lesz gond, és a pályán tudok segíteni a csapatnak.

Ferenczi János végezetül elmondta, az egyéni céljai mellett természetesen csapatszinten is megvan, mit kíván elérni. – Szeretném, ha a Lokival ismét sikeresek tudnánk lenni, ám ez nem megy egyről a kettőre. Idén mindenki tudja a gárda célját, ami az élvonalban való maradás, jövőre pedig bízom benne, már nagyobb álmokért küzdhetünk – zárta szavait Ferenczi, aki 2024 nyaráig írt alá.