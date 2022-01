Tóvizi Petra 16 és fél évesen, 2015. szeptember 18-án a Dunaújváros ellen mutatkozott be a DVSC felnőttcsapatában. A saját nevelésű játékossal 2017-ben kötötte meg első profi szerződését a klub, majd egy évvel később 2023-ig érvényes kontraktust írt alá.

Ezt a megállapodást toldották meg most újabb két évvel a felek, azaz Petra új szerződése 2025. június 30-ig érvényes.

– Még másfél évig érvényes volt a régi szerződésem, de örömmel fogadtam az ajánlatot, nem sokat kellett gondolkoznom az újabb hosszabbításon – mondta el Petra a szerződés aláírása után. – A barátom Budapesten él, de ő mindenben támogat, Debrecenhez köt a család, a barátok, a csapat, egyelőre nem is tudom elképzelni, hogy milyen lehet máshol az élet. Ide járok egyetemre, a TTK testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő szakára, ez is nagyon fontos számomra. Évről-évre vannak kitűzött célok a csapat előtt, s nekem is vannak céljaim. Boldog lennék, ha ezeket Debrecenben tudnám megvalósítani – közölte.

Tóvizi Petra eddig 153 tétmérkőzésen lépett pályára 285-ször volt eredményes. A magyar válogatottban 42 alkalommal lépett pályára, ott volt a 2018-as és a 2020-as Európa-bajnokságon és a 2019-es és a 2021-es vb-n.